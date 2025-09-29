Bježao od deportacije pa zaveo Kardašijanku: Sada će nastupati na poluvremenu Superbola 2026

Nakon što je objavio da neće nastupati u SAD-u tokom turneje, Bed Bani je oduševio vijestima o velikom nastupu.

Nakon što je objavio da neće nastupati u SAD-u tokom turneje, muzičar je oduševio vijestima o velikom nastupu. Portorikanski reper Bed Bani nastupiće na poluvremenu Superbola 2026. godine, koji će se održati 8. februara na stadionu Levi’s u Santa Clari.

Muzičar je vest podelio na Instagram profilu uz video na kojem sedi na okviru gola, dok u pozadini svira njegov hit "Callaita".

"Ono što osećam prevazilazi mene samog. Ovo je za one koji su došli pre mene i pretrčali bezbroj jardi da bih ja mogao da uđem i postignem tačdaun... Ovo je za moj narod, moju kulturu i našu istoriju. Idi i reci svojoj baki da nastupamo na poluvremenu Superbola," rekao je on u saopštenju za medije, prenosi Page Six.

Najava njegovog nastupa izazvala je lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama, a video na Instagramu prikupio je skoro 3 miliona lajkova za samo četiri sata. Mnogi su pohvalili NFL zbog izbora izvođača, dok su drugi istakli da imaju velika očekivanja od Bed Banija.

"Najstrimovaniji izvođač od 2020. do 2022.", "Bed Bani donosi globalnu energiju na najveću sportsku binu", "Februar ne može da dođe dovoljno brzo", "Bed Bani će stadionu doneti žar kakav ranije nije osjetio".

Pogledajte njegove slike sa instagrama:

Drugi su se složili da bi njegov nastup mogao biti jedan od najgledanijih u istoriji Superbola, a neki su pohvalili Banija što je odlučio da prihvati nastup na sportskom događaju nakon što je prethodno odlučio da izbjegne SAD tokom turneje.

Muzičar je, inače, ranije izjavio da neće nastupati u Americi zbog straha da bi Imigraciona i carinska služba (ICE) mogla da bude ispred arena i stadiona na kojima bi nastupao.

"Postoji više razloga zbog kojih se nisam pojavljivao u SAD-u, i nijedan od njih nije iz mržnje - nastupao sam tamo mnogo puta. Svi ti nastupi su uvijek bili uspješni. Bili su veličanstveni. Uživao sam u povezivanju sa Latinoamerikancima koji žive u SAD-u. Ali konkretno, kada je riječ o boravku ovde u Portoriku, pošto smo neinkorporisana teritorija SAD-a... Ljudi iz SAD-a mogu da dođu ovde da gledaju nastup", rekao je on ranije, pa dodao:

"Latinoamerikanci i Portorikanci iz SAD-a mogu da putuju ovdje ili bilo gdje u svijetu. Ali postojalo je pitanje, kao: 'Dođavola, ICE bi mogao da bude napolju.' To je nešto o čemu smo razgovarali i bili smo veoma zabrinuti zbog toga."

Bed Bani je neko vrijeme bio u vezi sa Kendal Džener. Svađali su se, mirili, a onda je njihovoj vezi zaista došao kraj, te već dugo nisu viđeni u isto vrijeme na istom mjestu. Par se sreo na Nedjelji mode u Njujorku, više od godinu dana nakon raskida, a prema pisanju stranih medija, on je potpuno izignorisao manekenku prilikom susreta.

Zanimljivo je da je tokom Kendaline šetnje pistom zabilježen trenutak kada Bed Bani, naizgled namjerno, izbjegava da pogleda u nju, što je dodatno podgrejalo nagađanja o njihovom odnosu.

