logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija "Povratnik" u Sarajevu: Pronađeno pola kilograma spida, uhapšena jedna osoba

Akcija "Povratnik" u Sarajevu: Pronađeno pola kilograma spida, uhapšena jedna osoba

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Policija je uhapsila J.Z. (43) kod kojeg su pronađeni oko pola kilograma spida, municija i drugi predmeti interesantni za istragu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

20230105_162026.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Kod ovog lica pronađeno je i više paketića marihuane, digitalna vaga i drobilica.

Uhapšeno lice zadržano je na kriminalističkoj obradi u prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Lice J.Z. uhapšeno je u okviru akcije "Povratnik", koja je usmjerena na suzbijanje trgovine drogom.

Akciju su sproveli policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droge, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo droga hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ