Akcija "Povratnik" u Sarajevu: Pronađeno pola kilograma spida, uhapšena jedna osoba

Policija je uhapsila J.Z. (43) kod kojeg su pronađeni oko pola kilograma spida, municija i drugi predmeti interesantni za istragu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Kod ovog lica pronađeno je i više paketića marihuane, digitalna vaga i drobilica.
Uhapšeno lice zadržano je na kriminalističkoj obradi u prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.
Lice J.Z. uhapšeno je u okviru akcije "Povratnik", koja je usmjerena na suzbijanje trgovine drogom.
Akciju su sproveli policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droge, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
