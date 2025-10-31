Akcija "Povratnik" u Sarajevu: Pronađeno pola kilograma spida, uhapšena jedna osoba

Policija je uhapsila J.Z. (43) kod kojeg su pronađeni oko pola kilograma spida, municija i drugi predmeti interesantni za istragu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kod ovog lica pronađeno je i više paketića marihuane, digitalna vaga i drobilica.

Uhapšeno lice zadržano je na kriminalističkoj obradi u prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Lice J.Z. uhapšeno je u okviru akcije "Povratnik", koja je usmjerena na suzbijanje trgovine drogom.

Akciju su sproveli policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droge, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

