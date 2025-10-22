logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao diler u Zenici: U kući i autu pronađeno tri kilograma droge

Pao diler u Zenici: U kući i autu pronađeno tri kilograma droge

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Zenici je uhapšen E.Đ. (29) kod koga je pronađeno oko tri kilograma droge, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Uhapšen diler u Zenici Izvor: Shutterstock

Prilikom pretresa kuće, pomoćnih objekata i vozila koje koristi navedeno lice pronađeno je i oduzeto tri kilograma kanabisa, pet grama kokaina, više mobilnih telefona, vaga za precizno mjerenje i oprema za pakovanje droge.

Uhapšeno lice sumnjiči se da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dodaje se u saopštenju.

Današnja akcija sprovedena je pod nadzorom kantonalnih tužilaštava Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo, te po naredbama opštinskih sudova u Sarajevu i Zenici.

Uhapšeno lice je trenutno na kriminalističkoj obradi, nakon čega će biti predato u nadležnost kantonalnog tužilaštva u Zenici. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zenica droga hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ