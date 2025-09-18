logo
I Ćevap među uhapšenim u akciji "Prolom 2": Grupa osumnjičena za šverc 52 kilograma kokaina

Autor Dušan Volaš
0

Grupa koja je uhapšena u akciji "Prolom 2" osumnjičena je za nabavku i preprodaju velikih količina droge čime su, kako se sumnja, stekli imovinsku korist od oko 2,7 miliona evra.

privodjenje.JPG Izvor: Screenshot/Principnews

U akciji su uhapšeni Biljana Janjić, Davor Dabić, nekadašnji pripadnik Oružanih snaga BiH Marko Golubović zvani Pljusko, Bojan Simić, radnik ”Pošta Srpske” Nenad Ćuković zvani Ćevap, Elma Baraković i Željko Grabovac. I dalje se traga za dvije osobe, a među njima je i Branislav Janjić protiv koga je nedavno potvrđena optužnica za trgovinu drogom u predmetu ”Kode”. Prema nezvaničnim informacijama on je početkom septembra napustio BiH i za njim će biti raspisana potjernica.

U okviru akcije u Banjaluci i Laktašima pretresena je i imovina direktora poznate zdravstvene ustanove Nenada Gajića protiv koga, kako saznajemo, neće biti podnesen izvještaj tužilaštvu i vjerovatno će imati status svjedoka.

Načelnik PU Istočno Sarajevo Branimir Šehovac na konferenciji za medije je rekao da će protiv osam osoba biti podnesena prijava Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom i nedozvoljena proizvodnja i promet oružjem.

Pojasnio je da je akcija ”Prolom 2” pokrenuta prošle godine nakon ostvarene saradnje sa Evropolom i Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i analize podataka iz aplikacija ”Sky” i ”Anom” koje su osumnjičeni koristili.

”Primjenom posebnih istražnih radnji utvrđeno je da su osumnjičeni u prethodnom periodu dogovorali kupovinu, distribuciju i preprodaju kokaina, marihuane, amfetamina, ekstazija, heroina, kao i supstance za proizvodnju droge. U više navrata su neovlašteno nabavljali, držali, prodali i razmjenjivali vatreno oružje”, rekao je Šehovac.

Prema njegovim riječima sumnja se da je ovim krivičnim djelima grupa stekla imovinsku korist od 2.710.790 evra, te da su izvršili nelegalnu distribuciju oko 52 kilograma kokaina, oko 170 kilograma marihuane, 47.800 tableta ekstazija, oko 10 kilograma spida i 19 litara amfetaminskog ulja.

Istakao je da su pretresi izvršeni u Istočnom Sarajevu, Banjaluci, Laktašima i u Kantonu Sarajevu.

”Ovom akcijom PU Istočno Sarajevu nastavlja snažno da se bori sa kriminalitetom i razbijanjem organizovanih kriminalnih grupa. To ćemo nastaviti da radimo i u budućnosti kako bi stvorili bezbjedan ambijent za sve građane koji žive i borave na području PU Istočno Sarajevo”, rekao je Šehovac, koji se zahvalio na saradnji MUP-u Kantona Sarajevo.

(ATV)

Tagovi

droga hapšenje

