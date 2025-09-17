Policijska akcija "Prolom-dva": Uhapšeno osam osoba zbog droge i oružja

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su osam osoba koje se dovode u vezu sa proizvodnjom i prometom droga, kao i oružja ili eksplozivnih materija.

Izvor: Shutterstock

U okviru operativne akcije "Prolom-dva" u toku su i pretresi na 13 lokacija na području Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže, Trnova, Banjaluke, Laktaša i područja Kantona Sarajevo, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Akcija se sprovodi u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Specijalnom antiterorističkom jedinicom MUP-a Republike Srpske i Evropolom, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

SRNA