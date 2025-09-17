logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policijska akcija "Prolom-dva": Uhapšeno osam osoba zbog droge i oružja

Policijska akcija "Prolom-dva": Uhapšeno osam osoba zbog droge i oružja

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su osam osoba koje se dovode u vezu sa proizvodnjom i prometom droga, kao i oružja ili eksplozivnih materija.

Policijska akcija "Prolom-dva" Izvor: Shutterstock

U okviru operativne akcije "Prolom-dva" u toku su i pretresi na 13 lokacija na području Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže, Trnova, Banjaluke, Laktaša i područja Kantona Sarajevo, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Akcija se sprovodi u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Specijalnom antiterorističkom jedinicom MUP-a Republike Srpske i Evropolom, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje MUP RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ