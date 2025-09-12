Uhapšeni roditelji preminule dvogodišnje djevojčice u Slavonskom Brodu

Roditelji dvogodišnje djevojčice koja je preminula u Slavonskom Brodu od posljedica opekotina su uhapšeni.

Izvor: Shutterstock

Djevojčica je preminula juče u bolnici u Slavonskom Brodu, a mediji prenose da je živjela sa roditeljima u iznajmljenom stanu u tom gradu.

Osim preminule djevojčice, roditelji imaju još troje djece.

Zamjenik županijskog državnog tužioca u Slavonskom brodu Egon Ljubičić izjavio je juče da policija nastavlja s istražim radnjama.

“Imamo neka saznanja, ali o tome u ovom trenutku ne mogu da govorim. Nakon obdukcije znaćemo nešto više”, rekao je Ljubičić.

(Jutarnji)