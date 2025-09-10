Hapšenja širom Hrvatske: Na meti osumnjičeni za utaju poreza i korupciju u "Hrvatskim šumama"

Više osoba uhapšeno je danas u Hrvatskoj zbog utaje poreza i korupcije u "Hrvatskim šumama".

Izvor: Shutterstock

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska sprovodi dvije akcije po nalogu kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK).

Iz USKOK-a navode da se akcije sprovode na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića i drugih mjesta u Hrvatskoj protiv više lica zbog sumnje da su počinila krivična djela u vezi sa utajom poreza i pranjem novca u okviru kriminalne grupe.

Akcije se odnose na utaju poreza i korupciju u "Hrvatskim šumama" na području Bjelovara, jer postoji sumnja da su pojedinci primali mito za pogodovanje pojedinim kupcima drvne građe, prenose hrvatski mediji.

SRNA