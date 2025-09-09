Jeziva misterija dobila epilog: Nakon 13 godina riješen slučaj raskomadanog tijela pronađenog u Splitu

Splitska policija riješila je tajnu koja je prije 13 godina zgrozila javnost i izazvala jezu u svakome ko je saznao makar dio priče.

Izvor: Shutterstock

U oktobru 2012. godine na Žnjanu i Zenti nađeni su raskomadani dijelovi tijela i glava muškarca starije životne dobi, piše Slobodna Dalmacija.

Uprkos istrajnom istraživanju, preduzetom nizu vještačenja i traženju pomoći putem javnosti, nije se znalo ko je pokojnik. Nije se znalo ko je muškarac, odakle je, koliko je star.

Prvi dio tijela nađen je na Žnjanu 8. oktobra 2012. godine, kada je jedan od šetača u jutarnjim satima ugledao PVC vrećicu iz koje se širio nesnosan smrad. U njoj se nalazila ljudska noga u poodmakloj fazi raspadanja.

Sedmicu dana poslije u policiju stiže nova dojava: oko 15.30 na Zenti je prolaznik na lukobranu vidio poluraspadnuto tijelo, nije se na prvu znalo radi li se o čovjeku ili životinji.

Poziva se patolog koji utvrđuje da se radi o ljudskom lešu s rukama, bez glave i nogu odrezanih u visini bedara. Glava u vrećici pronađena je dan kasnije.

Na kostima baze lobanje nađeni su tragovi rezova, a na tijelu je napravljena “traumatska amputacija glave i obje natkoljenice nakon smrti”, ustvrdio je patolog.

Patolog je procijenio kako je noga u moru bila pet do šest dana i kako nije medicinski amputirana.

Nakon što je pronađeno raskomadano tijelo, policija je pretpostavljala da se radilo o slabo pokretnom ili nepokretnom muškarcu. Imao je osam slomljenih rebara pa je patolog posumnjao na nasilnu smrt.

Kako je otkriven identitet?

Identitet nije bio poznat do sada, kada ga je, provjeravajući šta je s vlasnikom lične karte koja je davno istekla, splitska policija otkrila. Osoba je preminula, ali smrt nije bila prijavljena.

Sin pokojnika nastavio je primati njegovu penziju. Nalazi se hospitalizovan u splitskoj bolnici, a policija mu čuva sobu i čeka da završi liječenje kako bi proveli kriminalističko istraživanje, piše Dalmatinski portal.

Iz PU splitsko-dalmatinske ne žele za sada izlaziti u javnost s detaljima slučaja. Isto tako neće potvrditi ime i prezime pokojnika bez stopostotne potvrde preko DNK analize.