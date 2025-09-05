"Izvadio nož i rekao 'sjedi i slušaj moja uputstva'": Maloljetnik (13) pokušao da siluje majku svog druga

U Hrvatskoj, 13-godišnji dečak pokušao je da siluje majku svog školskog druga, navodno pod izgovorom da ga je napao pas. Policija je podnijela prijavu Državnom tužilaštvu, ali maloljetnik nije krivično odgovoran zbog uzrasta.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Dječak (13) je prije nekoliko nedjelja došao u kuću svog školskog druga i pokušao da siluje njegovu majku, a sve pod izgovorom da ga je napao pas ispred navedene kuće, saznaje 24sata.hr.

"Pozvonio je na vrata i rekao mi da ga je napao crni pas. Nakon toga, razgovarali smo na ulazu u kuću, zamolio me je da uđem i ja sam ga pustila unutra. Zamolio me je da sedne, popije malo vode i ode u toalet. Kada se vratio iz toaleta, pogledao je na sat i rekao da moj sin treba da dođe kući", sjeća se potresenog događaja majka.

Nakon toga, dodaje, otišla je do mobilnog telefona da vidi obavještenje koje je stiglo.

"Napravila sam korak, a on je izvadio nož i rekao 'sedi i slušaj moja uputstva'. Nakon toga me je bacio na pod i počeo da me hvata, davi me, jedva sam se izvukla", kaže potresena majka.

Oglasila se policija

Policija, koja je, kako aw nezvanično saznaje, reagovala na ovaj slučaj, nije željela da pruži informacije vezane za lica čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, budući da bi to moglo dovesti do povrede prava na zaštitu ličnih podataka.

"U svom postupanju, policijski službenici primjenjuju važeće zakonske propise, kojima su propisana pravila ponašanja, a o preduzetim radnjama i nalazima izveštavaju nadležno državno tužilaštvo, a po potrebi i druge nadležne institucije", saopštila je policija.

Međutim, sagovornik koji je upoznat sa cijelim incidentom potvrdio nam je da je policija uputila Državnom tužilaštvu prijavu u vezi sa pokušajem silovanja.

"Obavještavam vas da je prijava na koju se odnosi upit odbačena na osnovu člana 206. stav 2. Zakona o krivičnom postupku, budući da je prijavljeno lice dijete koje nije krivično odgovorno, pa je stoga postojala okolnost koja isključuje krivično gonjenje", rekli su nam iz Državnog tužilaštva.

Oglasio se i Institut za socijalni rad

I Hrvatski institut za socijalni rad rekao je da ne može da komentariše slučaj, s obzirom na to da se radi o maloljetniku.

"U vezi sa incidentom u kojem je navodno učestvovalo dijete osnovnoškolskog uzrasta, želimo da istaknemo da sistem socijalne zaštite u svim situacijama koje ukazuju na mogući rizik po prava i dobrobit deteta postupa u skladu sa zakonom i u saradnji sa policijom, školama i zdravstvenim ustanovama", rekli su iz Hrvatskog instituta za socijalni rad.

Mladić je nakon incidenta neko vrijeme išao na onlajn nastavu, kažu roditelji iz škole, a sada kažu da bi trebalo da krene u školu, samo u drugi razred od onog koji je pohađao. Direktorka škole nije odgovarala na pozive i poruke.

