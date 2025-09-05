"U automobilu mi je bomba!": Muškarac pokušao da uđe u kabinet predsjednika Hrvatske

Muškarac (67) iz Zagreba izazvao je incident ispred kompleksa Kancelarije predsjednika Hrvatske na Pantovčaku, kada je pokušao da uđe u objekat i pritom tvrdio da u automobilu ima bombu.

Izvor: Luka Kolanovic / imago stock&peo

Muškarac srednjih godina izazvao je incident pred kompleksom Kancelarije predsjednika Hrvatske na Pantovčaku, gdje se u prepodnevnim satima verbalno sukobio s radnicima obezbjeđenja, a navodno je pokušao i neovlašćeno da uđe u kompleks. Na kraju je pozvana i policija koja ga je privela na kriminalističko istraživanje.

Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, muškarac, za kojeg se posle utvrdilo da je 67-godišnjak s područja Zagreba, pokušao je ispod rampe da uđe u kompleks, a kada su ga radnici obezbjeđenja zaustavili, počeo je nesuvislo da govori, između ostalog pričajući da u nedaleko parkiranom automobilu, kojim se dovezao do Pantovčaka, ima bombu, piše Jutarnji.

Zbog toga su radnici obezbjeđenja pozvali policiju, koja je ubrzo stigla i privela ga. Pretresom automobila pokazalo se, srećom, da je muškarac prijetio u prazno, te u automobilu nikakva bomba, eksploziv niti oružje nisu pronađeni.

Policija je muškarca odvela na kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo da li u njegovom postupanju postoje elementi krivičnog djela ili prekršaja, kao i motiv koji ga je naveo da ovako nešto uradi.

Iako do sada nikada nije bio zabilježen sličan incident, odnosno pokušaj nasilnog ulaska u državni objekat najvišeg nivoa zaštite, posljednjih godina policija i Državno tužilaštvo procesuirali su niz pretnji protiv najviših državnih funkcionera Hrvatske, ali se uglavnom radilo o verbalnim pretnjama preko društvenih mreža ili elektronske pošte.

(MONDO)