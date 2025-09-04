logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama kod Zadra - komšija otvorio vatru na biznismena: Pucnjava u salonu vrijednom četiri miliona evra

Drama kod Zadra - komšija otvorio vatru na biznismena: Pucnjava u salonu vrijednom četiri miliona evra

Autor Uroš Matejić
0

U Murvici kraj Zadra, u luksuznom autosalonu čija vozila vrijede preko četiri miliona evra, vlasnik je pogođen u stomak tokom pucnjave. Policija je brzo privela osumnjičenog, a istraga je u toku.

Pucnjava u luksuznom autosalonu kod Zadra Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

U četvrtak popodne, u mjestu Murvica kraj Zadra, dogodila se pucnjava u prostorijama jednog autosalona i servisa, pri čemu je povrijeđen 41-godišnji vlasnik, potvrdila je zadarska policija.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o autosalonu koji drži luksuzne automobile namijenjene iznajmljivanju za muzičke spotove i druge produkcije. U salonu se navodno nalaze vozila ukupne vrijednosti od preko četiri miliona evra.

Vlasnik salona pogođen je vatrenim oružjem u stomak, a prema dostupnim informacijama, pucao je njegov komšij. Incident se dogodio oko 12.30 sati u mjestu Briševo, a ranjenom muškarcu radnici Hitne pomoći odmah su pružili prvu pomoć na licu mjesta te ga prevezli u Opštu bolnicu Zadar na dalje liječenje, piše 24sata.

Policija je vrlo brzo identifikovala i privela osumnjičenog muškarca koji se dovodi u vezu s pucnjavom. Trenutno se nalazi pod nadzorom policije.

U toku je policijski uviđaj na mjestu događaja, a sprovodi se istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi incidenta. Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i zvanične objave iz policije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pucnjava Zadar Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ