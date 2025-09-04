Drama kod Zadra - komšija otvorio vatru na biznismena: Pucnjava u salonu vrijednom četiri miliona evra

U Murvici kraj Zadra, u luksuznom autosalonu čija vozila vrijede preko četiri miliona evra, vlasnik je pogođen u stomak tokom pucnjave. Policija je brzo privela osumnjičenog, a istraga je u toku.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

U četvrtak popodne, u mjestu Murvica kraj Zadra, dogodila se pucnjava u prostorijama jednog autosalona i servisa, pri čemu je povrijeđen 41-godišnji vlasnik, potvrdila je zadarska policija.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o autosalonu koji drži luksuzne automobile namijenjene iznajmljivanju za muzičke spotove i druge produkcije. U salonu se navodno nalaze vozila ukupne vrijednosti od preko četiri miliona evra.

Vlasnik salona pogođen je vatrenim oružjem u stomak, a prema dostupnim informacijama, pucao je njegov komšij. Incident se dogodio oko 12.30 sati u mjestu Briševo, a ranjenom muškarcu radnici Hitne pomoći odmah su pružili prvu pomoć na licu mjesta te ga prevezli u Opštu bolnicu Zadar na dalje liječenje, piše 24sata.

Policija je vrlo brzo identifikovala i privela osumnjičenog muškarca koji se dovodi u vezu s pucnjavom. Trenutno se nalazi pod nadzorom policije.

U toku je policijski uviđaj na mjestu događaja, a sprovodi se istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi incidenta. Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i zvanične objave iz policije.