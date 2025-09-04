Evo šta čeka vozače koji putuju kroz Hrvatsku: Uvodi se novi sistem putarine, ko ne plati čeka ga paprena kazna

U Hrvatskoj bi novi sistem naplate putarine na auto-putevima trebalo da zaživi najranije 1. novembra 2026. godine.

Izvor: Shutterstock.com/Den Rozhnovsky

Vozači koji često putuju u Hrvatsku automobilom treba da imaju na umu da će se u toj zemlji uskoro uvesti potpuno novi sistem naplate putarine. Umjesto klasičnih rampi i fizičkog plaćanja, svi će morati da pređu na elektronsku naplatu.

Kako pišu hrvatski mediji, prema Nacrtu predloga Zakona o naplati putarine, o kojem je u proteklih mjesec dana sprovedeno javno savjetovanje, u Hrvatskoj bi dugo očekivani novi sistem naplate putarine na auto-putevima trebalo da zaživi najranije 1. novembra 2026. godine.

Tada počinje da važi niz novih odredbi o naplati i nadzoru naplate predviđenih ovim Nacrtom. To, doduše, ne znači da će svi koncesionari do tada uspeti da izgrade potrebnu infrastrukturu, postave nove naplatne portale i organizuju nadzor kako je predviđeno predlogom zakona, pa su određena kašnjenja i te kako moguća.

Od kraja sjledeće godine, prema svemu sudeći, više neće biti moguće fizičko plaćanje putarine, već će svi vozači morati da se uključe u elektronski sistem naplate.

Svaki auto će morati zasebno da se registruje

Već je poznato da će vozači lakih vozila, motocikala i automobila, kao i teretnih vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone, moći da biraju da li će koristiti model naplate putem očitavanja registarskih tablica ili ENC uređaj, dok će vozači teških vozila putarinu moći da plaćaju isključivo preko ENC-a.

Koji god model plaćanja vozači izabrali, prilikom registracije moraće da unesu registarsku oznaku, što znači da će pojedinačni račun i prijavljeno sredstvo plaćanja pokrivati isključivo jedno vozilo. Deljenje jednog ENC uređaja između više korisnika, što je do sada bila uobičajena praksa, ovim odlazi u prošlost. Ako u porodici ili firmi postoje tri automobila i svi koriste auto-put, sva tri će morati da budu zasebno registrovana u elektronski sistem.

Uzajamno su tokom javnog savjetovanja neki tražili uvođenje vinjeta - ta opcija je, nažalost, odbačena odavno. Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture zastupa stav da je naplata po kilometru pravednija od one po vremenu, koliko god ih demantovali primjeri iz komšiluka.

Kako prenose hrvatski mediji, vožnja auto-putem tokom cijele godine u Austriji i Sloveniji zemljama košta otprilike koliko tri povratna puta na relaciji Zagreb–Split, dok se u Njemačkoj vozačima automobila uopšte ne naplaćuje korišćenje auto-puteva.

Kazna od 120 evra plus putarina koju niste platili

Od vinjeta neće biti ništa, ali će novi sistem elektronske naplate zahtjevati i nadzornike, jer rampi više neće biti. Zanimljivo je da konačni prijedlog zakona predviđa da će kontrolu plaćanja putarine, pored službenih nadzornika koji će obilaziti mrežu auto-puteva u 74 bijela automobila opremljena plavim rotacionim svjetlima i elektronskim natpisom "pratite me", vršiti i policija, pa čak i carina. Nekako se stiče utisak da oni imaju i pametnija posla od kontrole putarine, pa je čudno što im se i ovaj zadatak nameće.

Onome ko bude uhvaćen da koristi auto-put, a da prethodno nije registrovan u elektronski sistem naplate, biće naplaćen ne samo iznos putarine za pređenu dionicu, već i kazna od 120 evra. Za pravna lica predviđene su još oštrije sankcije - kompanijama koje svoja vozila ne prijave u sistem ili ne obezbede čitljivost registarskih oznaka prijeti kazna do 1.300 evra. Nije iznenađenje što brojne firme, naročito one koje se bave iznajmljivanjem vozila, nisu oduševljene ovim predlozima.

Ukratko:

Nema više dijeljenja ENC uređaja: svaki ENC biće vezan za određenu registarsku oznaku

Naplatu će nadgledati i policija: pored službenih nadzornika, kontrolu će vršiti i carina i policija, uz 75 novih vozila

Novi sistem važi i za motocikliste: kao i vozači automobila, moći će da biraju između registracije i ENC uređaja

Vlasnici firmi na udaru: ako vozila nemaju čitljive tablice, kazna ide i do 1.300 evra

Prednost sistema je veća protočnost, ali gužve neće nestati jer ih izazivaju nesreće i uska grla na putevima

"Šverceri" će plaćati putarinu i dodatnih 120 evra kazne; potraživanja zastarevaju posle 5 godina.:

(Jutarnji/MONDO)