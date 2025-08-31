logo
Filmska jurnjava: Državljanin BiH probio obje rampe na graničnim prelazima Hrvatske i Srbije

Prva filmska jurnjava kroz Srbiju počela je jutros u 4 sata kada je vozač iz Bosne i Hercegovine u crnom BMW-u probio rampe na granicama Hrvatske i Srbije, a potom i naplatnu rampu Sremska Mitrovica.

Državljanin BiH probio obje rampe na graničnim prelazima Hrvatske i Srbije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prva filmska jurnjava policije iz Srbije počela je jutros u 4 sataDržavljanin BiH je probio obje rampe na graničnim prelazima Hrvatske i Srbije. Tada je je obaviještena i saobraćajna policija u Srbiji, ali i Interventna jedinica 92!

"Policija je dobila dojavu da je crni BMW stranih tablica probio rampe na granici. Da se uputio ka Srbiji i da nije poznato ko je za volanom. Ubrzo se na putu našlo nekoliko patrola saobraćajne policije, ali i Interventna jedinica 92. Dok je trajala jurnjava za prestupnikom on je uspio da automobilom probije naplatnu rampu Sremska Mitrovica. Srećom nikoga nije povrijedio, ali je policija zaustavila saobraćaj na putu kojim je vozio bahati vozač", kaže izvor blizak istrazi.

U jednom trenutku policija je uspjela da zaustavi i blokira vozača BMW. Međutim, on nije želio da izađe iz automobila već se zatvorio. Pripadnici Interventne uspjeli su da ga izvuku iz automobila poslije čega je uhapšen i identifikovan kao D.M. (39) iz Bosne i Hercegovine.

(Telegraf/Mondo) 

Srbija Hrvatska potjera policija vozač BiH

