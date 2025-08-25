Probio rampu, pa šutirao policajce: MUP poslije incidenta kod naplatne stanice Vrčin, suspendovana tri policajca

U vozilu je zatečeno više stranih državljana za koje se sumnja da su ilegalno ušli u Srbiju.

Nakon potere na auto-putu iz smjera Niša ka Beogradu i fizičkog otpora koji je pružao policajcima, uhapšen je vozač "seata alhambre" N. M. u kojem je prevozio migrante. MUP navodi da su policajci koji su zaustavili vozača "seata" privremeno suspendovani zbog sumnje da su prekorčili svoja ovlaščenja.

Policajci su putem radio-veze obaviješteni da se iz pravca Niša prema Beogradu na auto-putu kreće vozilo "seat alhambra" u kojem se prevoze migranti i koje prate patrole iz Jagodine, a koje nije htjelo da stane ni pirotskim ni niškim policajcima, saopštio je MUP.

Zatim su patrole saobraćajne policije u visini Umčara pristupile pratnji “seata”. Kako se ističe, ispred naplatne rampe “Vrčin”, vozač N. M. (1984) nije htio da zaustavi vozilo, probio je spuštenu rampu, gdje je zaustavljen blokadom neposredno nakon što je prošao to mjesto.

U saopštenju MUP-a se dodaje da je tom prilikom, vozač N. M. negodovao, opirao se i šutirao policajce koji su ga primenom fizičke snage savladali i spriječili da ponovo pokrene vozilo. U vozilu je zatečeno više stranih državljana za koje se sumnja da su ilegalno ušli u Srbiju.

Prema izvršenim testovima, osumnjičeni je bio pozitivan na prisustvo narkotika, a takođe je utvrđeno da je vozio bez dozvole. Na licu mjesta pregledan od strane Hitne medicinske pomoći.

Ukazuje se na to da vozač “seat alhambre“ N. M. nije postupio po više uzastopnih naređenja policijskih službenika da se zaustavi, i tom prilikom je na više dionica auto-puta ugrozio bezbjednost saobraćaja, pretičući zaustavnom trakom i izbjegavajući kontrolu.

Vozaču N. M. određeno je zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužilaštvu.

Unutrašnja istraga protiv policajaca

Policajci koji su postupali u zaustavljanjem vozila u blizini naplatne rampe “Vrčin”, po nalogu nadležnih starešina, privremeno su udaljeni sa posla.

"Zbog sumnje da su prekoračili ovlašćenja u primjeni sredstava prinude, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah pokrenulo postupak unutrašnje kontrole i donijelo odluku o privremenom udaljenju (suspenziji) trojice policijskih službenika do okončanja postupka. O svim činjenicama biće obavješteno nadležno tužilaštvo”, dodaje se u saopoštenju.

MUP ističe da će, bez obzira na okolnosti, dosledno postupati u svim slučajevima mogućeg prekoračenja ovlašćenja, kako bi se očuvalo poverenje građana i obezbjedilo zakonito i profesionalno postupanje svih pripadnika policije.

