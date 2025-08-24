Srbija izgubila u finalu Evropskog prvenstva: Bolan poraz od Crne Gore, Luiđi Canepa nije mogao sam

U-18 reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji titulu prvaka Evrope. Luiđi Canepa blistao u meču za zlato i postigao šest golova, ali to nije bilo dovoljno.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srpski juniori nisu uspjeli da osvoje evropsko zlato u vaterpolu. Izgubili su u meču protiv Crne Gore u Oradei, pa su završili Evropsko prvenstvo sa srebrom oko vrata.

Crna Gora - Srbija 13:9 (3:2, 4:2, 5:2, 1:3)

Izabranici selektora Miloša Sakovića sjajnom igrom su ušli u finale, pobjedama protiv Mađara i Grka, ali u meču za titulu nisu uspjeli da ponove takvu igru, pa se konačan epilog nazirao već u toku treće četvrtine, kada su Crnogorci imali i šest golova prednosti.

Srpski reprezentativac Luđi Canepa postigao je do tog trenutka tri gola, ali nažalost nije bilo više napadački raspoloženih igrača među mladim "delfinima". Isti igrač, Partizanov đak, postigao je dva gola i na početku posljednje četvrtine, za "minus 4" (8:12), ali nije bilo ni snage ni prostora za čudo.

Crnogorci su na dva i po minuta do kraja pozvali tajm-aut poslije njegovih pogodaka i našli način da odbrane veliku prednost i titulu. Canepa je završio finale kao najbolji strijelac na meču sa šest pogodaka. U četvrtini odluke uspio je da primakne Srbiju na "minus 3" (9:12), ali su Crnogorci reagovali i golom Ognjena Moračanina stavili tačku na meč.