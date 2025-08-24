logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija izgubila u finalu Evropskog prvenstva: Bolan poraz od Crne Gore, Luiđi Canepa nije mogao sam

Srbija izgubila u finalu Evropskog prvenstva: Bolan poraz od Crne Gore, Luiđi Canepa nije mogao sam

Autor Mladen Šolak
0

U-18 reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji titulu prvaka Evrope. Luiđi Canepa blistao u meču za zlato i postigao šest golova, ali to nije bilo dovoljno.

Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije poražena u finalu EP Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srpski juniori nisu uspjeli da osvoje evropsko zlato u vaterpolu. Izgubili su u meču protiv Crne Gore u Oradei, pa su završili Evropsko prvenstvo sa srebrom oko vrata.

Crna Gora - Srbija 13:9 (3:2, 4:2, 5:2, 1:3)

Izabranici selektora Miloša Sakovića sjajnom igrom su ušli u finale, pobjedama protiv Mađara i Grka, ali u meču za titulu nisu uspjeli da ponove takvu igru, pa se konačan epilog nazirao već u toku treće četvrtine, kada su Crnogorci imali i šest golova prednosti.

Srpski reprezentativac Luđi Canepa postigao je do tog trenutka tri gola, ali nažalost nije bilo više napadački raspoloženih igrača među mladim "delfinima". Isti igrač, Partizanov đak, postigao je dva gola i na početku posljednje četvrtine, za "minus 4" (8:12), ali nije bilo ni snage ni prostora za čudo.

Crnogorci su na dva i po minuta do kraja pozvali tajm-aut poslije njegovih pogodaka i našli način da odbrane veliku prednost i titulu. Canepa je završio finale kao najbolji strijelac na meču sa šest pogodaka. U četvrtini odluke uspio je da primakne Srbiju na "minus 3" (9:12), ali su Crnogorci reagovali i golom Ognjena Moračanina stavili tačku na meč.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Srbija Crna Gora

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC