Vučić predstavio novi paket ekonomskih mjera: Evo koje olakšice očekuju građane od septembra

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se novi paket ekonomskih mjera za poboljšanje životnog standarda građana, između ostalog, odnosi na smanjenje trgovačkih marži i niže cijene, kao i niže kamatne stope na kredite.

Izvor: Fonet

Predstavljajući ove mjere u Palati Srbija, Vučić je naveo da one podrazumijevaju i izmjene Zakona o izvršenju, popuste na električnu energiju i nižu cijenu drveta za ogrev.

Govoreći o maržama, Vučić je naveo da će one biti ograničene na maksimalnih 20 odsto i da će morati da ih smanje trgovinski lanci čije su marže drastično veće, ali i manji marketi koji će morati da spuste maržu na proizvode koja prevazilazi 20 odsto, što će doprinijeti znatnom smanjenju cijena.

On je naveo da je mjerom o ograničenju marži obuhvaćeno 3.000 proizvoda iz 23 grupe - od hljeba do kućne hemije.

Izvor: Fonet

Vučić je istakao da mali marketi neće biti obuhvaćeni ovom mjerom, jer bi ih to, a posebno one u selima, uništilo zbog malog prometa, s tim što će i oni morati da spuste cijene ako ne žele da kupci idu u velike markete i kupuju proizvode po nižim cijenama.

On je najavio da će sljedeće sedmice biti donesena uredba o smanjenju marži i da će uskoro biti doneseni zakoni o trgovini, o zaštiti potrošača i o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi.

"Ne može da bude prevara jer je sve obezbjeđeno kroz uredbu i inspekcije, a kazne će biti izuzetno stroge. Gledaćemo da to trgovci dobro razumiju i vjerujemo da će ljudi kupovati više i trošiti više novca, znajući da ne plaćaju nešto što je preskupo. Svi proizvodi biće znatno jeftiniji i ovo će biti velika stvar za svaku našu kuću", rekao je Vučić.

On je objasnio da je cilj ograničenja marže da se povećaju kupovna moć i standard građana i da se spusti inflatorni pritisak budući da je inflacija u julu bila 4,9 odsto, od čega 2,1 odsto samo za hranu, a 2,5 odsto za hranu i bezalkoholna pića.

Smanjenje kamatnih stopa

"Željeli smo da pomognemo ljudima srednje klase, na ljude kojima je medijalna plata 83.525 dinara. Imamo značajno raslojavanje, između onih koji imaju visoka primanja, 200., 300. 500. 000 i onih koji imaju plate ispod 80.000 dinara. Ovo su najniže kamatne stope u istoriji Srbije", rekao je Vučić.

Prema uredbi, kamatne stope se odnose na one koji su zaposleni i imaju primanja do 100.000 dinara, a takvih ima više od 60 odsto u državi.

"Piše i za penzionere koji primaju do 90.000. I za njih povećavamo do 100.000. To je 92 odsto penzionera. Ostali smo dužni penzionerima. Tu se radi o gotovinskim, potrošačkim i stambenim kreditima. Do juče je od 10,85 do 11,85 bila kamatna stopa na dinarske kredite. Mi sada kažemo da ne smije da pređe 7,5 odsto", rekao je on.

Dalje analizirajući računicu, koja će drastično oboriti rate za kredite.

"Na gotovinskom kreditu od 9000 evra samo ste uštedjeli 3.405 dinara svakog mjeseca! Ja stvarno mislim da su ovo nevjerovatni uslovi koje nudimo građanima Srbije. Za stambene kredite ima dodatnih povoljnosti. Uzmete stambeni kredit, 90.000 na 30 godina. Iznos kredita, nominalna stopa 4,50, i smanjujemo za 0,5 indeksnih poena. Dakle odmah se smanjuje kredit, dozvolićemo i ljudima koji hoće da refinansiraju. Dakle, visina u evrima je bila 465, sada će biti 430. Zamislite šta je to puta 30 godina!", rekao je on.

Izvor: rts/printscreen

Izmjena zakona o izvršenju i obezbjeđenju

"Na ovoj mjeri još radimo, zbog brojnih žalbi građana. Svi se žale na postupak izvršenja, obezbjeđenja, naravno ima tu malo i njihove krivice. Nisu izvršioci zlotvori i zlikovci, oni ispunjavaju zakonske norme. Ali postoji nešto nepravedno. Neko živi sa djecom recimo, i ostane bez jedine nekretnine. I zato smo donijeli odluku da niko ne može da oduzme jedinu nekretninu do 60 metara kvadratnih. To je prostor u kome može da živi i da opstane, a u svemu drugome mora da vodi računa kako se ponaša. Ovo je jedna socijalna mjera, da zaštitimo svakog građanina! Ne želimo da djeca prolaze kroz pakao izlaska iz kuće", naglasio je predsjednik.

Važno je da osoba najmanje pet godina prije podnošenja izvršenja živi na toj adresi.

"I ovo za 60 kvadrata. Mora biti i sudska odluka da je to jedini dom, ima tu nekih sitnih stvari. Idemo uskoro sa prijedlogom tog zakona pred Narodnu skupštinu. Ali da spriječimo svaku vrstu marifetluka, na nama je da zaštitimo porodice i djecu prije svega", rekao je on.

Popusti na računima za električnu energiju

"Ovo je mjera kojom sam najmanje zadovoljan, nadam se da to EPS čini jačim. Svi penzioneri koji imaju do najniže, al tu se postavlja pitanje ko ima najnižu penziju. Boriću se da to bude do najmanje 28.000 dinara. Dakle, svi penzioneri koji imaju do najniže i najnižu, moći će da računaju na ovu subvenciju. Želim da ovom mjerom obuhvatimo 30 posto penzionera, koji mogu da iskoriste ovu povoljnost. Domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca, već ostvaruju popust od 40 posto na električnu energiju i 60 posto popusta na grijanje na struju i gas. Za njih neće biti dodatnog naplaćivanja za prelazak u "crvenu tarifu". Ko plati račune na vrijeme, do 28. u mjesecu, ostvariće popust od 5 posto na električnu energiju"

Izvor: Fonet

Cijena ogrevnog drveta

"Ako hoćete da kupite metar drva, tvrdolišćansko drvo košta 5.269 dinara, a mi ćemo sniziti cijenu na 2.900 dinara. Mislim da je to izuzetna cijena za ugrožene kategorije, mjera će da važi šest mjeseci, do 1.marta."

Za penzionere, invalide i borce će cijena drva sa popustom od 15 posto iznositi 4.470 dinara, a država će za 1.000 najugroženijih porodica obezbijediti 8 kubnih metara drva, naveo je Vučić.

Predsjednik je rekao da će do 15. septembra sve banke imati obavezu da primjene ove mere.

(Mondo/Srna)