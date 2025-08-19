Počela sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije: Na dnevnom redu i dešavanja u BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas predsjedava sjednicom Savjeta za nacionalnu bezbjednost u Palati "Srbija". Glavne teme sastanka su bezbjednosna situacija u zemlji, stanje na Kosovu i Metohiji, kao i aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.

Izvor: Kurir/Jakov Milošević

Predsjednik Aleksandar Vučić predsjedava sednicom Savjeta za nacionalnu bezbjednost, koja je počela u 10 sati. Sjednica Saveta za nacionalnu bezbednosti održava se u Palati "Srbija". Teme sastanka su bezbednosna situcija u zemlji, stanje na Kosovu i Metohiji i poslednja dešavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.

Sjednici prisustvuju predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, direktor policije Dragan Vasiljević, komandanti i načelnici jedinica MUP-a, kao i ministar pravde Nenad Vujić. Sjednici prisustvuju i predstavnici tužilaštva i pravosudnih organa.

(MONDO)