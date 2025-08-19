"Uhapšeno 5 osoba, sreća pa nije bilo ljudi": Dačić o demoliranim prostorijama Srpske napredne stranke u Beogradu

Ivica Dačić se obratio javnosti povodom večerašnjih protesta i blokada u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Komentarisao je demolirane prostorije Srpske napredne stranke u centru Beograda i otkrio je da je uhapšeno pet osoba.

Izvor: pink tv / screenshot

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti povodom večerašnjih protesta i blokada u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Demolirane su prostorije Srpske napredne stranke u centru Beograda odakle se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Imali su namjeru da napadnu policiju i prostorije Srpske napredne stranke. Vatrogasci su morali da intervenišu, kao i žandarmerija u Cvijićevoj ulici. Očigledno je da je njihov cilj jasan - uništenje prostorija Srpske napredne stranke. Sreća pa tu nije bilo ljudi, moglo je da bude i žrtava.

Postoji njihova želja da se svake večeri sukobljavaju sa policijom. Uhapšeno je 5 lica. Svi koji su počinili krivična dela biće sankcionisani, u toku je proces identifikacije. Nikakvih mirnih demonstranata nije bilo.

U tom smislu videli ste da se mnogi od njih ne libe da to čine javno, znajući da će biti procesuirani. Svi će biti sankcionisani i predati tužilaštvu na dalje postupanje. Još jednom sve pozivam na mir, država će biti jača od svih. Nasilje se opet pokazalo kao jedini cilj protesta", rekao je Ivica Dačić.

Šta je rekao Vučić?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred prostorija Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici, u centru Beograda. Deo okupljenih građana koristio je kamenice i flaše za demoliranje prostorija.

"Vidimo šta je njihova politika, nećemo da se sklanjamo. Čim se pojavi bilo ko, odmah beže. Navikli smo, s tim živimo, oni hoće po svaku cenu da nam unište normalan život. Dobro smo videli šta je njihova politika", izjavio je Vučić ranije u toku večeri.

(MONDO)