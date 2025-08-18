Ponovo razbijene stranačke prostorije, Vučić na licu mjesta (VIDEO)

Učesnici protesta večeras su u Beogradu kamenicama razbili prozore na prostorijama Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici na Paliluli.

Izvor: RTS / Printscreen

Vozilo Žandarmerije, koje se pojavilo odmah nakon toga, potisnulo je tu grupu u Ulicu Starine Novaka.

Demonstranti su potom zapalili nekoliko kontejnera, a čuli su se i topovski udari.

Žandarmerija je ponovo intervenisala, pa se grupa demonstranata povukla.

Istovremeno, protesti se večeras održavaju i na Novom Beogradu i u Zemunu, gdje je situacija trenutno mirna, kao i u drugim gradovima Srbije poput Kragujevca, Valjeva, Kraljeva, Požege, Požarevca i Novog Pazara, gdje su organizovana protestna okupljanja.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se nasilje u Srbiji dešava u okviru pokušaja obojene revolucije, organizovane i plaćene spolja u kojoj se ne biraju sredstva kako bi se na svaki način dočepali nečega, jer narodno povjerenje, plan i program nemaju.

"Mislim da su ljudi večeras mogli da vide o čemu sam pričao juče. I to je pokazatelja jedino onoga šta mogu", rekao je Vučić večeras obraćajući se ispred prostorija SNS-a na Paliluli koje su uništili blokaderi.

On je rekao da sve to pokazuje sa kakvim siledžijama i nasilnicima se ima posla, sa ljudima koji obično ne znaju šta će sa svojim životima.

"Toliko ih je bilo malo danas, ukupno u celom Beogradu i Lazarevcu i ostalim delovima, ukupno ni 2.300. To je kada sve saberete zajedno u svim terminima. Šta će da ponude ljudima osim siledžijstva, a onda posle bežanje. Toliko su hrabri, čim se pojavi neko onda beže, to je karakter", istakao je Vučić.

spektakularan klip:

- aci šiptaru govore da nemaju ključ od prostorija

- aca šiptar pokušava da uđe na zaključana vrata

- ne uspeva

- aca šiptar čuka u staklo polupanog izloga

- staklo puca i seče acu šiptara

- pripadnik kobri napada staklo

- aca šiptar smiruje pripadnika kobripic.twitter.com/TkBXLZ57F4 — иван__дамн (@ivan__damn)August 18, 2025

On je naglasio da oni koji ruše i pale nemaju nikakav plan i program, samo sruši i pali.

"Nećemo da im se sklanjamo i bežimo, pojavljivaćemo se na svakom mestu i podizaćemo otpor na svakom mestu. Svake večeri će da traže tačku gde će nešto da spale, dok nekog ne ubiju, a u međuvremenu će država da reaguje ozbiljnije", istakao je Vučić.

On je najavio da će uvesti red u svoju državu i osloboditi građane od terora i zla. /