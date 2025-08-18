Hrvat protjeran iz Srbije i kažnjen novčano jer se zatekao na protestu

Državljanin Hrvatske Bruno Horvat, koji se u Beogradu zatekao tokom protesta u petak, proteran je iz Srbije i morao je da plati kaznu od skoro 400 evra zbog, kako mu je rečeno, napada na kordon policije.

Izvor: Fonet

Horvat je za N1 Zagreb ispričao da na protestu nije ni bio, već da se sa trojicom prijatelja iz Beograda uputio u restoran na rođendansku proslavu, kada ih je u jednoj od sporednih ulica presrela policija.

Svi su privedeni, ali za razliku od srpskih državljana, koji su ubrzo pušteni, Horvat je zadržan cijele noći, bez mogućnosti da pozove advokata.

"Uveli su me u neku prostoriju kako bi mi otključali mobilni telefon. Pitali su me za šifru telefona, ali nisam ništa imao u telefonu vezano za Srbiju ili za proteste. Imam svoje fotografije sa putovanja i ne vidim problem da to vide, jer nemam ništa sporno", rekao je Horvat.

Prema njegovim riječima, tek kasnije je na tabloidima, konkretno na Informeru, vidio kako oni ulaze u njegov Instagram i na njemu traže neku stranicu koja je vezana za blokade i ulaze na neku objavu.

Horvat je ukazao da nikada nije pretraživao tu stranicu, ni lajkovao, dodajući da je njegov telefon u policijskoj stanici bio oduzet i to je procurilo u tabloide.

(Fonet)