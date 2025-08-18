logo
"Gde smo ono stali?": Srpski studenti i večeras organizuju proteste

Autor Vesna Kerkez
Studenti u blokadi najavili su za večeras nastavak protesta, koji će se u više gradova u Srbiji održavati pod sloganom "Gde smo ono stali?".

Izvor: Fonet

Kako se navodi na Instagram stranici studenata u blokadi, okupljanja su planirana u 19.30 kod Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Kod Vukovog spomenika i kod kružnog toka na Novom Beogradu okupljanje je najavljeno za 20 časova.

Studenti se okupljaju i u Požegi u 19 časova, a zatim i na Gradskom trgu u Valjevu i Studentskom parku u Boru.

Studenti u blokadi najavili su okupljanja u centru Ivanjice i Đačkom trgu u Kragujevcu, kao i u Kostolcu.

Okupljanja u 20 časova najavljena su u Inđiji, bez precizirane lokacije, kod "osmospratnice" u Sremskoj Mitrovici, kod Županije u Somboru, parku u Srbobranu, dok će u 20.30 početi protest na Gradskom trgu u Obrenovcu.

(MONDO)

