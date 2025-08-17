Vučić nakon sinoćnjih nemira: Nasilje je izraz nemoći, sačuvaćemo mir u Srbiji (VIDEO)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć da će svi koji su palili i rušili Srbiju odgovarati za svoja djela i biti kažnjeni, ističući da Srbiju i njen narod niko ne može pobijediti.

Izvor: Fonet

"Podići ćemo i obnoviti prostorije tužilaštava, sudova i stranačke prostorije. Uspjećemo da sve to uradimo zajedno sa narodom. Iako ovo donosi mnogo lošeg našoj zemlji i svima nama, ima i jedna dobra stvar – sve maske su pale, ljudi sve vide, nervoza i histerija su sve veće, a nasilje sve izraženije, jer nemaju šta drugo da ponude", rekao je Vučić u obraćanju javnosti na Instagramu.

On je dodao da „vrijeme odgovornosti dolazi“ i zahvalio građanima Srbije na podršci i ljubavi. U opisu videa napisao je da je nasilje izraz potpune nemoći, poručivši da će država „sačuvati mir i kazniti siledžije“. Vučić je oko ponoći napustio zgradu MUP-a Srbije.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u Valjevu povrijeđen jedan pripadnik Žandarmerije, a da je do sada privedeno 18 učesnika protesta, te da će broj uhapšenih biti veći.

"Svi koji su kršili zakon biće uhapšeni i nasilje se neće tolerisati. Pozivamo sve na mir i poštovanje zakona", naglasio je Dačić.

RATNA ZONA: Valjevo.

Najjača scena večeras.

Džedaji - oči u oči s trupersima Imperije. ✊✊✊pic.twitter.com/k1FGtzbwKx — Aθαμαη ζαΓλιβλιαηςκι (@atamanzagliblje)August 16, 2025

On je naveo da je i večeras došlo do brutalnih napada na policiju i Žandarmeriju, ali i do paljenja i demoliranja objekata političkih stranaka i državnih institucija.

"Najviše incidenata bilo je u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. U Valjevu su zapaljene prostorije SNS-a, demolirane su prostorije Gradske uprave, suda i tužilaštva. Napadnute su i prostorije SRS-a, SPS-a i Pokreta socijalista", rekao je Dačić, dodajući da je policija uspostavila red i mir u sva tri grada.

Tokom protesta na Novom Beogradu, na kojima su se okupili studenti i zborovi građana, došlo je do više sukoba sa policijom. Demonstranti su policiju gađali kamenicama, pirotehničkim sredstvima i topovskim udarima, a u nekoliko navrata blokirali saobraćaj postavljanjem kontejnera na raskrsnice.

Policija je odgovorila potiskivanjem demonstranata i upotrebom suzavca, nakon čega je uspostavljen red.

U Beogradu su demonstranti u više navrata gađali prostorije SNS-a pirotehnikom, dok je grupa koja je došla iz pravca Zemuna farbom i kamenicama napala prostorije Srpske radikalne stranke u Glavnoj ulici.

Kako se navodi, mnogi učesnici protesta nosili su motke, marame i maske preko lica.

