logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija: Najavljeni protesti u više od 30 opština pod sloganom "Večeras pucate po šavovima"

Srbija: Najavljeni protesti u više od 30 opština pod sloganom "Večeras pucate po šavovima"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Studenti u blokadi najavili su za večeras nova protestna okupljanja, koja će pod sloganom "Večeras pucate po šavovima" početi u više gradova u periodu između 19.30 i 21 časa.

Protesti u 32 opštine srbije Izvor: Fonet

Studenti su na Instagramu objavili da će okupljanja u Beogradu u 19.30 kod zgrade Generalštaba, u kružnom toku kod Opštine Novi Beograd, kao i na Autokomandi.

Skup u Novom Sadu će početi u 19.45 ispred prostorija Bezbednosno informativne agencije (BIA).

Skupovi u 19.30 najavljeni su u Kragujevcu na Đačkom trgu, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika.

U 19.30h skupovi počinju i u Loznici i Šapcu kod Gimnazije, u 20 časova kod Gradske kuće u Užicu, a u 21 čas u Nišu, ali lokacija za sada nije precizirana.

Okupljanja su planirana i u Obrenovcu, Lazarevcu, Anrađelovcu, Sremskoj Mitrovici, Gornjem Milanovcu, Vrbasu, Kruševcu, Valjevu, Bogatiću, Negotinu, Smederevu, Boru, Čačku, Zrenjaninu, Inđiji, Mladenovcu, Pančevu i Leskovcu.

Kako su naveli studenti, okupljanja se večeras planiraju i u Šidu, Kačarevu, Ivanjici, Rumi, Prokuplju i Staroj Pazovi, a sve informacije mogu se pronaći na društvenim mrežama studenata u blokadi.

Objavljen je i i apel učesnicima protesta, koji možete pročitati u linku ispod:

Prethodne dvije večeri u više gradova u Srbiji došlo je do sukoba demonstranata i pristalica Srpske napredne stranke (SNS) koje su se uglavnom nalazile u blizini stranačkih prostorija.

U međusobnom gađanju različitim predmetima, pristalice SNS najviše su koristile pirotehnička sredstva, povređeno je više osoba, među kojima su i pripadnici policije.

(MONDO/021)

Možda će vas zanimati

Tagovi

studenti blokada protest Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ