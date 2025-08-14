logo
Oglasio se zastavnik koji je pucao iz pištolja u Novom Sadu: Da nisam ispalio metak, posljedice bi mnogo teže 2

Oglasio se zastavnik koji je pucao iz pištolja u Novom Sadu: Da nisam ispalio metak, posljedice bi mnogo teže

Zastavnik Vladimir Brkušanin je rekao da je bio na redovnom zadatku obezbjeđenja određenog lica i da ih je napala grupa od, kako je rekao, skoro 100 ljudi sa metalnim i drvenim palicama, topovskim udarima, bakljama i kamenicama.

Zastavnik Vladimir Brkušanin o pucanju u Novom Sadu tokom protesta Izvor: RTS printscreen

"Napad je bio silovit. Mi smo pružili uglavnom pasivan otpor tako što smo štitili vitalne delove i odupirali se koliko smo mogli. U trenutku kada su nas opkolili sa tri strane, iza nas je bio zid, procenio sam da je moj život i sedmorice kolega ugrožen. Upotrebio sam vatreno oružje, ispalio metak u vazduh, u bezbednom pravcu. Od tog momenta su se napadači razbježali. Odgovorno tvrdim i smatram da to nisam uradio da bi posljedice po moje kolege i mene bile daleko teže", naveo je zastavnik Brkušanin.

Dodao je da se ovim poslom bavi više od 20 godina i da nije imao prilike da vidi takav bes i mržnju prema ovlašćenim licima.

"Pritom su znali da smo ovlašćena lica, više puta smo upozoravali, ali to za ovu moju bogatu karijeru nisam imao prilike da vidim i time sam vrlo iznenađen", rekao je zastavnik Brkušanin.

Povrijeđeno 7 pripadnika VS

Povodom napada na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu, danas se medijima iz zgrade Starog Generalštaba VS u Ulici Kneza Miloša obratio direktor Vojnobjezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić.

"Palicama, bakljama napadnuti su pripadnici Kobri koji su izvršavali svoje redovne zadatke na obezbjeđivanju određenog lica. Povrijeđeno je sedam pripadnika VS od kojih četiri teže", rekao je Jovanić, prvi čovek VBA.

(MONDO/RTS)

