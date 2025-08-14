Vučić: "Nekim čudom smo uspjeli da sačuvamo mir, ide čišćenje ulica Beograda i Novog Sada"

Vučić se obratio nakon nereda u Novom Sadu i istakao da je nekim čudom sačuvan mir.

Izvor: TV Pink/screenshot

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se kasno uveče iz Palate Srbija, iz sjedišta MUP nakon nereda koji su se odigrali večeras na ulicama Novog Sada.

"Večeras je teško veče za građane Srbije, i ono što je važno je da smo zahvaljujući građanima uspjeli da sačuvamo, nekim čudom, mir. I kad kažem to, zato što u Novom Sadu do prije nekoliko minuta bilo je pitanje da li će preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoje prostorije. Oko 64 građana je u Novom Sadu povrieđeno, a njih je bilo veoma malo na nivou Srbije i Beograda, u Beogradu je bilo oko 3.084 lica, na svim lokacijama i u okolini Beograda. A napadali su na svim lokacijama građane i policiju, lomili stakla na lokalima, ne samo svojih političkih protivnika, a u Novom Sadu je bilo 1.695 ljudi i vršili su napade naizmjenično", rekao je Vučić.

"Postaraćemo se da svi budu privedeni. Miloš Vučević je u Novom Sadu, jer neće dozvoliti nasilje i povređivanje ljude. Imamo i pripadnike Kobri u Novom Sadu, petorica su povrijeđena, napadnuti su motkama i kamenicima. Ti ljudi plivaju u krvi u Novom Sadu, a nikoga nisu dirali", rekao je.

Vučić je naveo da je bilo i povrijeđenih policajaca, od kojih dvojica teže, jednom je slomljena vilica, drugi ima povredu grudnog koša.

"Vojsku nismo planirali da izvodimo, građanskog rata neće biti, ja ih pozivam da sjednu da razgovaraju, ali mi na to ne možemo da računamo, preduzećemo mere, ide čišćenje ulica Beograda i Novog Sada, uskoro ćemo da očistimo ulice od ubica, batinaša", rekao je predsednik.

"Sutra ćemo da radimo svoj posao, jednog po jednog ćemo da privodimo", dodao je i da je nereda bilo i u Lazarevcu.

"Divljanja je bilo i u Lazarevcu, Kraljevu, i tu će lica biti privedena, kao i u mnogim drugim mjestima. Doživjeli smo da neki pomisle da bukvalno ubijaju ljude, a neće im to biti dozvoljeno. Spriječićemo njihovu želju da dovedu do sukoba, a znaćemo i onima spolja da kažemo da u tome neće uspeti nikada", poručio je on.