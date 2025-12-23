logo
Danas pretežno oblačno, vozačima upozorenje zbog magle

Danas pretežno oblačno, vozačima upozorenje zbog magle

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno oblačno, lokalno oko rijeka i po kotlinama maglovito, a u višim predjelima od jugozapada ka istoku uz sunčane periode.

3.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Hercegovini vedro uz jače naoblačenje s juga koje će tokom dana donijeti povremenu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab uglavnom istočnih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Maksimalna temperatura vazduha od tri do osam stepeni Celzijusovih, na jugu do 12.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kalinovik minus sedam, Gacko minus pet, Han Pijesak minus četiri, Bjelašnica minus tri, Bileća, Srebrenica i Sokolac minus dva, Bugojno, Drvar, Zenica, Livno i Šipovo minus jedan, Čemerno, Mrkonjić Grad, Jajce i Sarajevo nula, Foča jedan, Rudo i Tuzla dva, Sanski Most, Novi Grad, Kneževo, Prijedor, Višegrad, Banjaluka, Srbac i Doboj tri, Bijeljina pet, Trebinje šest stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost i usporavaju vožnju u kotlinama i preko planinskih prevoja, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a upozoravaju vozače da su u prazničnim danima pojačanog saobraćaja mogući češći zastoji, posebno u gradskim sredinama, zbog čega je potreban dodatni oprez.

Zbog radova koji se izvode na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina-Nova Topola, saobraćaj se obustavlja od 8.00 do 17.00 časova i preusmjerava na alternativne putne pravce, prema Čatrnji.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu granični prelaz Rača saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Na dionici magistralnog puta Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Usljed aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH su počeli radovi na magistralnom putu Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom, osim nedjelje, od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj odvija jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnom putu Buna-Stolac, u naselju Hodbina izvode se sanacioni radovi zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7.30 do 16.00 časova saobraćaj odvija usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Konjic-Jablanica, u mjestu Donje Paprasko, izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici autoputa A-1 Počitelj-Bijača. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa.

Zbog izvođenja radova na dionici autoputa A-1 Visoko-Podlugovi, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

