logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvojica demonstranata priznali napad na policiju: Sklopili sporazum sa tužilaštvom zbog haosa na protestu u Beogradu

Dvojica demonstranata priznali napad na policiju: Sklopili sporazum sa tužilaštvom zbog haosa na protestu u Beogradu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Dvojica demonstranata priznala su krivicu za napade na policiju tokom protesta u Beogradu 14. avgusta.

napadi na policiju srbija priznanje Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Dvojica demonstranata priznala su danas na saslušanju krivicu za napade na policajce tokom protesta u Beogradu u četvrtak 14. avgusta. Zaključili su sporazume sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu na osnovu kojih će biti osuđeni na uslovne i novčane kazne zatvora.

"Srđan Đ. (54) iz Beograda priznao je krivično djelo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i 11 mjeseci sa rokom provjeravanja od 4 godine i novčanu kaznu od 10.000 dinara. On je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 22.45 časova na raskrsnici ulica Bulevar Mihaila Pupina i Džona Кenedija vršio nasilje na javnom skupu, tako što je limenkom piva, gađao policijske službenike u kordonu i fizički se opirao hapšenju.

Strahinja R. (21) iz Valjeva priznao je isto krivično djelo za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i šest mjeseci i novčanu kaznu od 10.000 dinara. Prema sporazumu, Strahinja R. je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 00,20 časova u Beogradu na raskrsnici Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra vršio nasilje na javnom skupu, tako što je u više navrata flašama i flašama sa fiziološkim rastvorom gađao policijke službenike PJP Policijske brigade koji su bili u kordonu i obezbjeđivali skup. Sporazumi su predati Višem sudu u Beogradu radi odlučivanja o njihovom potvrđivanju", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Pogledajte fotografije sa demonstracija u Beogradu u četvrtak 14. avgusta

(MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

Srbija protest nasilje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ