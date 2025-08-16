Dvojica demonstranata priznali napad na policiju: Sklopili sporazum sa tužilaštvom zbog haosa na protestu u Beogradu

Dvojica demonstranata priznala su krivicu za napade na policiju tokom protesta u Beogradu 14. avgusta.
Dvojica demonstranata priznala su danas na saslušanju krivicu za napade na policajce tokom protesta u Beogradu u četvrtak 14. avgusta. Zaključili su sporazume sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu na osnovu kojih će biti osuđeni na uslovne i novčane kazne zatvora.
"Srđan Đ. (54) iz Beograda priznao je krivično djelo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i 11 mjeseci sa rokom provjeravanja od 4 godine i novčanu kaznu od 10.000 dinara. On je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 22.45 časova na raskrsnici ulica Bulevar Mihaila Pupina i Džona Кenedija vršio nasilje na javnom skupu, tako što je limenkom piva, gađao policijske službenike u kordonu i fizički se opirao hapšenju.
Strahinja R. (21) iz Valjeva priznao je isto krivično djelo za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i šest mjeseci i novčanu kaznu od 10.000 dinara. Prema sporazumu, Strahinja R. je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 00,20 časova u Beogradu na raskrsnici Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra vršio nasilje na javnom skupu, tako što je u više navrata flašama i flašama sa fiziološkim rastvorom gađao policijke službenike PJP Policijske brigade koji su bili u kordonu i obezbjeđivali skup. Sporazumi su predati Višem sudu u Beogradu radi odlučivanja o njihovom potvrđivanju", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.


