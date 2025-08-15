"Povrijeđeno 75 službenika, čime je policija to zaslužila": Dačić o sinoćnjim protestima u više gradova Srbije

Ministar Dačić je noćas saopštio da su povrijeđena najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je dosad uhapšeno 37 izgrednika.

Izvor: Fonet

Povodom sinoćnjih nemira na ulicama širom Srbije javnosti se uživo obratio ministar MUP Ivica Dačić.

"Sinoć je policija bez ikakvog razloga, masovno i brutalno napadnuta. Bili su nasilni pokušaji proboja postavljenih kordona, gađanja policijskih službenika kamenicama, ciglama, pirotehničkim sredstvima, zaleđenim plastičnim flašama napunjenim vodom, uz upotrebu raznih motki, držalica, palica...Povrijeđeno je 75 policijskih službenika, oštećeno nekoliko vozila i više od 70 komada zaštitne opreme je uništeno", rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u Palati Srbija.

Dačić je rekao da je uhapšeno 114 izgrednika.

"Ovo je brutalni napad ne samo na policiju nego i na državu Srbiju jer oni predstavljaju državu. Čime je to policija zaslužila", rekao je Dačić dodavši da je u pojedinim medijima prikazana samo intervencija policije i nijedan napad koji je tome prethodio.

"Privedena su i tri strana državljanina. Jedan je hrvatski državljanin B.H. koji je sinoć ušao na prelazu kod Šida a u Kneza Miloša je učestvovao u napadima na Žandarmeriju. Zamislite da je neka Srbenda odavde otišla u Zagreb i napadala policijske službe... To bi bilo..", rekao je Dačić i dodao da je priveden i slovenački državljanin.

"Doduše našeg porijekla... Priveden je i italijanski državljanin, na privremenom radu, radi ovdje za Majkrosoft. Policija je narodna i ona radi u interesu države, ovakve scene nisu normalne i policija ima obavezu da to spriječi", rekao je Dačić dodavši da je obaveza policije da uspostavi javni red i mir.