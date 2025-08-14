logo
Protesti u Srbiji: Dačić o nasilju nad policijom, na mrežama potpuno druga priča (VIDEO)

Autor Vesna Kerkez
0

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se i večeras dogodio masovni napad na policiju. Međutim, klipovi na mrežama pokazuju scene policijskog nasilja.

dačić o protestima u srbiji Izvor: Fonet

Dačić je rekao da je najmanje pet policajaca povrijeđeno, a 14 napadača uhapšeno.

Prema njegovim riječima, tri policajca su, prema dosadašnjim informacijama, povrijeđena u Beogradu, a dva u Pančevu.

On je istakao da će svi napadači biti identifikovani i protiv njih će biti podnijete odovarajuće prijave.

"Dugo godina nisu zabilježeni ovakvi napadi na policiju bez ikakvog razloga. Ona je tu da osigura javni red i mir i bezbjednost za sve građane i tako je i večeras postupala", rekao je Dačić u obraćanju javnosti.

Naglasio je da se više ne može reći da su ovo mirni studnetski protesti, već je riječ o onima koji žele da izazovu nasilje, te da će policija morati da na to odgovori.

"Pozivamo sve da se raziđu sa ulica, a da svi koji su meta napada da se suzdrže odgovora", naglasio je Dačić.

On je naveo da su večeras morala da budu upotrijebljena hemijska sredstva, jer je riječ o masovnom napadu na policiju šipkama, motkama, kamenicama.

Naglasio je da će policija raditi tokom noći i sutra i da će svi koji su učestvovali u napadima biti identifikovani i privedeni, te je zahvalio svim policijskim službenicima na svemu što trpe.

"Ovo je napad na državu, državne organe, na policiju. Pozivam sve da osude ovakve napade", rekao je Dačić.

Napomenuo je da je večeras potpuno jasno da su isklljučivo napadnuti objekti i demolirani, da je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira u Novom Sadu gdje su demolirane i opljačkane prostorije SNS-a.

Osim u Novom Sadu, Dačić je naveo da je i u Beogradu došlo do masovnog napada na policiju na dvije lokacije, u ulicama oko Vlade Srbije i na Novom Beogradu kod sjedišta SNS-a.

"Svaki čovjek je večeras mogao da vidi ko izaziva nerede i da nije bilo riječi ni o kakvoj brutalnosti policije", naglasio je Dačić.

Naveo je da je u toku uspostavljanje javnog reda i mira, ali da napadači žele da ovo duže traje pa se premiještaju sa jedne lokacije na drugu.

On je naveo i podatak da je u Beogradu bilo oko 3.000 blokadera, a još nekoliko hiljada u cijeloj zemlji, te da se u svim gradovima uspostavlja javni red i mir.

(Srna/MONDO)

