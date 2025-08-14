Protesti u Srbiji: Dačić o nasilju nad policijom, na mrežama potpuno druga priča (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se i večeras dogodio masovni napad na policiju. Međutim, klipovi na mrežama pokazuju scene policijskog nasilja.

Izvor: Fonet

Dačić je rekao da je najmanje pet policajaca povrijeđeno, a 14 napadača uhapšeno.

Prema njegovim riječima, tri policajca su, prema dosadašnjim informacijama, povrijeđena u Beogradu, a dva u Pančevu.

EVO SNIMAK JER ĆE SUTRA OPET DA LAŽU KAKO NE BIJU ŽENE I DA JE TO IZVUČENO IZ KONTEKSTApic.twitter.com/8kEJvg7843 — Mirko Topalovic official (@mirkotopalovic7)August 14, 2025

On je istakao da će svi napadači biti identifikovani i protiv njih će biti podnijete odovarajuće prijave.

"Dugo godina nisu zabilježeni ovakvi napadi na policiju bez ikakvog razloga. Ona je tu da osigura javni red i mir i bezbjednost za sve građane i tako je i večeras postupala", rekao je Dačić u obraćanju javnosti.

Naglasio je da se više ne može reći da su ovo mirni studnetski protesti, već je riječ o onima koji žele da izazovu nasilje, te da će policija morati da na to odgovori.

"Pozivamo sve da se raziđu sa ulica, a da svi koji su meta napada da se suzdrže odgovora", naglasio je Dačić.

On je naveo da su večeras morala da budu upotrijebljena hemijska sredstva, jer je riječ o masovnom napadu na policiju šipkama, motkama, kamenicama.

POLICIJA NIJE UPOTREBILA PREKOMERNU SILU❓️pic.twitter.com/BiUX13Uvvg — Mirko Topalovic official (@mirkotopalovic7)August 14, 2025

Naglasio je da će policija raditi tokom noći i sutra i da će svi koji su učestvovali u napadima biti identifikovani i privedeni, te je zahvalio svim policijskim službenicima na svemu što trpe.

"Ovo je napad na državu, državne organe, na policiju. Pozivam sve da osude ovakve napade", rekao je Dačić.

Napomenuo je da je večeras potpuno jasno da su isklljučivo napadnuti objekti i demolirani, da je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira u Novom Sadu gdje su demolirane i opljačkane prostorije SNS-a.

Ovako sada izgledaju prostorije SNS u Novom Sadupic.twitter.com/Z7FeyjW3as — Bez Cenzure (@BCenzure)August 14, 2025

Osim u Novom Sadu, Dačić je naveo da je i u Beogradu došlo do masovnog napada na policiju na dvije lokacije, u ulicama oko Vlade Srbije i na Novom Beogradu kod sjedišta SNS-a.

"Svaki čovjek je večeras mogao da vidi ko izaziva nerede i da nije bilo riječi ni o kakvoj brutalnosti policije", naglasio je Dačić.

Naveo je da je u toku uspostavljanje javnog reda i mira, ali da napadači žele da ovo duže traje pa se premiještaju sa jedne lokacije na drugu.

On je naveo i podatak da je u Beogradu bilo oko 3.000 blokadera, a još nekoliko hiljada u cijeloj zemlji, te da se u svim gradovima uspostavlja javni red i mir.

(Srna/MONDO)