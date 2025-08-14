Protesti u Beogradu, Novom Sadu i širom Srbije uz pojačano prisustvo policije (VIDEO)

Studenti u blokadi pozvali su građane da i večeras izađu na ulice gradova širom Srbije. Protesti su zakazani u Beogradu – na tri lokacije – kao i u Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu, Smederevu i u više od 20 drugih gradova i opština.

Izvor: Fonet

Proteste u srijedu uveče obilježila je i do sada neviđena scena – jedan pripadnik Vojske Srbije izvukao je pištolj i pucao u vazduh.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je riječ o zastavniku Vojske Srbije "koji je bio na službenom zadatku obezbjeđivanja štićene ličnosti", ne otkrivši o kome se radi.

Podsjetimo, građani i studenti su se u srijedu uveče okupili u više gradova. U Novom Sadu su simpatizeri SNS-a na okupljene bacali pirotehnička sredstva, dok je u Beogradu došlo do sukoba policije i demonstranata, a suzavac je upotrijebljen u nekoliko navrata. Građani su se okupili ispred prostorija SNS-a u ulici Kneza Miloša, gdje ih je dočekao kordon Žandarmerije.

Ispred prostorija SNS-a nalazili su se i aktivisti te stranke, a atmosfera je obilježena verbalnim sukobima između demonstranata i policije, kao i demonstranata i aktivista SNS-a.

Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i građani večeras su blokirali kružni tok kod opštine na Novom Beogradu, dok je policija za razbijanje demonstracija raspoređena oko sjedišta SNS-a kod Starog Merkatora.

U Novom Sadu su studenti u blokadi i građani protestovali ispred zgrade Bezbednosno-informativne agencije (BIA). Na lice mjesta stigli su oko 19.45 časova, noseći transparent sa porukom "Na našu djecu?".

20.20h mogice vec i preko 1000 na Bulevaru kod BIA

Prema navodima portala 021.rs, neposredno prije dolaska studenata, oko zgrade BIA postavljene su metalne ograde.

