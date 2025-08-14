logo
Protesti u Beogradu, Novom Sadu i širom Srbije uz pojačano prisustvo policije (VIDEO)

Autor Vesna Kerkez
Studenti u blokadi pozvali su građane da i večeras izađu na ulice gradova širom Srbije. Protesti su zakazani u Beogradu – na tri lokacije – kao i u Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu, Smederevu i u više od 20 drugih gradova i opština.

protest.jpg Izvor: Fonet

Proteste u srijedu uveče obilježila je i do sada neviđena scena – jedan pripadnik Vojske Srbije izvukao je pištolj i pucao u vazduh.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je riječ o zastavniku Vojske Srbije "koji je bio na službenom zadatku obezbjeđivanja štićene ličnosti", ne otkrivši o kome se radi.

Podsjetimo, građani i studenti su se u srijedu uveče okupili u više gradova. U Novom Sadu su simpatizeri SNS-a na okupljene bacali pirotehnička sredstva, dok je u Beogradu došlo do sukoba policije i demonstranata, a suzavac je upotrijebljen u nekoliko navrata. Građani su se okupili ispred prostorija SNS-a u ulici Kneza Miloša, gdje ih je dočekao kordon Žandarmerije.

Ispred prostorija SNS-a nalazili su se i aktivisti te stranke, a atmosfera je obilježena verbalnim sukobima između demonstranata i policije, kao i demonstranata i aktivista SNS-a.

Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i građani večeras su blokirali kružni tok kod opštine na Novom Beogradu, dok je policija za razbijanje demonstracija raspoređena oko sjedišta SNS-a kod Starog Merkatora.

U Novom Sadu su studenti u blokadi i građani protestovali ispred zgrade Bezbednosno-informativne agencije (BIA). Na lice mjesta stigli su oko 19.45 časova, noseći transparent sa porukom "Na našu djecu?".

Prema navodima portala 021.rs, neposredno prije dolaska studenata, oko zgrade BIA postavljene su metalne ograde.

(MONDO)

protest Srbija protesti

