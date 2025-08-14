logo
Protesti u Srbiji: Demonstranti demolirali prostorije SNS-a u Novom Sadu, u Beogradu ih gađali pirotehnikom (VIDEO)

Protesti u Srbiji: Demonstranti demolirali prostorije SNS-a u Novom Sadu, u Beogradu ih gađali pirotehnikom (VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
U Novom Sadu se održava novi protest. Građani su se okupili ispred prostorija Bezbednosno-informativne agencije, nakon čega su došli do prostorija SNS-a na Bulevaru oslobođenja.

demolirane prostorije sns-a u novom sadu Izvor: Fonet

Dio demonstranata demolirao je prostorije Srpske napredne stranke u Bulevaru oslobođenja. Nose maske i marame preko lica, iznose stolice, vodu i kartone jaja iz stranačkih prostorija. 

Izvor: 021.rs

  Razbijena su stakla i vrata, zapaljen transparent, a zatim su se uputili ka Mostu slobode.

U beogradskoj Ulici kneza Miloša upotrebljena su pirotehnička sredstva iz pravca prostorija Srpske napredne stranke, ka okupljenim građanima.

Građani su počeli da bježe.

Blokirana je Ulica kneza Miloša kod Generalštaba, kružni tok Autokomanda, kao i kružni tok na Novom Beogradu.

Okupljeni na kružnom toku na Novom Beogradu su otišli su do Policijske stanice na toj opštini, a potom se vratili na kružni tok, odakle su nastavili.

(MONDO/021.rs)

Tagovi

Novi Sad protest Beograd

