Protesti u Srbiji: Demonstranti demolirali prostorije SNS-a u Novom Sadu, u Beogradu ih gađali pirotehnikom (VIDEO)

U Novom Sadu se održava novi protest. Građani su se okupili ispred prostorija Bezbednosno-informativne agencije, nakon čega su došli do prostorija SNS-a na Bulevaru oslobođenja.

Izvor: Fonet

Dio demonstranata demolirao je prostorije Srpske napredne stranke u Bulevaru oslobođenja. Nose maske i marame preko lica, iznose stolice, vodu i kartone jaja iz stranačkih prostorija.

Izvor: 021.rs

Razbijena su stakla i vrata, zapaljen transparent, a zatim su se uputili ka Mostu slobode.

Građani su pozvani da odu u Vrbas da pomognu jer su u to mesto došli naprednjaci iz drugih gradova. Ostatak okupljenjih će posetiti ostale kancelarije SNS-a u Novom Sadupic.twitter.com/VyW1AjTyy7 — Autonomija Info (@autonomijandnv)August 14, 2025

U beogradskoj Ulici kneza Miloša upotrebljena su pirotehnička sredstva iz pravca prostorija Srpske napredne stranke, ka okupljenim građanima.

Građani su počeli da bježe.

Za našu decu…pic.twitter.com/Nfun1v5aV5 — Veterina u blokadi (@fvm_blokade)August 14, 2025

Blokirana je Ulica kneza Miloša kod Generalštaba, kružni tok Autokomanda, kao i kružni tok na Novom Beogradu.

Vučićevi batinaši napali građane u Kneza Miloša, policija ih štiti!pic.twitter.com/oqPxKyAOfm — Zeleno-levi front (@nedavimobgd)August 14, 2025

Okupljeni na kružnom toku na Novom Beogradu su otišli su do Policijske stanice na toj opštini, a potom se vratili na kružni tok, odakle su nastavili.

(MONDO/021.rs)