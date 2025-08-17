logo
I večeras protesti u više gradova u Srbiji: Okupljeni traže puštanje uhapšenih i poručuju da ostaju na ulici

Autor Nikolina Damjanić
0

Blokaderi su i večeras nastavili proteste u Novom Sadu, ispred zgrade Osnovnog suda, kao i kod policijske stanice Voždovac u Beogradu i policijskih stanica u Nišu, Kruševcu, Kraljevu i Čačku.

Protest ispred suda u Novom Sadu Izvor: Fonet

Večerašnji protest u Novom Sadu održava se ispred zgrade Osnovnog suda, gdje okupljeni čekaju odluku o određivanju pritvora za šestoro uhapšenih na ranijim protestima, ali su nešto prije 21.30 odlučili da nakratko posjete policiju i vrate se do suda.

Jednom od šestoro uhapšenih je u zgradi suda pozlilo, po njega je došla Hitna pomoć i odvezla ga u Urgentni centar, javio je portal 021, dok su iz zborova naveli da će u tužilaštvu vjerovatno praviti pauzu jer je ostalo da se saslušaju još dvije osobe.

U dvorištu suda nalazi se i kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija, navodi 021.

Sa megafona ispred suda poručeno je da „vlast nastavlja sa represijom“, te da su „u sudu saborci onih koji su danas na ulici“.

„U narednim danima moramo biti organizovaniji, a jedino mjesto na kom se od sada može čuti naš glas je – ulica. I zato poručujemo – pustite ih sve“, rečeno je okupljenim građanima.

U Beogradu protestni skup se održava u Ustaničkoj ulici, ispred policijske stanice Voždovac.

U Nišu blokaderi su se okupili ispred Policijske uprave. U Kraljevu su blokaderi počeli protestni skup na Trgu srpskih ratnika, odakle su pozvali na mirni protest, bez nasilja.

Grupa se potom uputila ka prostorijama SNS-a, koje se nalaze pored MUP-a.

Blokaderi u Kruševcu okupili su se na Trgu glumaca odakle su krenuli u protestnu šetnju do prostorija SNS-a.

Mirni protest održava se i ispred prostorija SNS-a u Čačku, a pripadnici MUP-a raspoređeni su ispred ulaza.

Okupljanja su najavljena u Leskovcu i Inđiji.

(MONDO/Fonet)

