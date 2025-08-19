logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blokiran sud u Novom Sadu, priveden pokrajinski poslanik Radivoje Jovović (VIDEO) 1

Blokiran sud u Novom Sadu, priveden pokrajinski poslanik Radivoje Jovović (VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
1

Grupa građana okupljenih na poziv studenata u blokadi, jutros rano je blokirala zgradu suda u Novom Sadu. Dozvoljen je ulaz samo sudskoj policiji.

studenti blokada suda u novom sadu zbog hapšenja Izvor: 021.rs

Policija je privela pokrajinskog poslanika PSG Radivoja Jovovića kada je pokušao da prođe do četvrtog ulaza. On je prije nego što su ga maricom odvezli rekao da odbija bilo kakvo naređenje "ovakve policije".

Kako su ispričali okupljeni koji su svjedočili hapšenju, jedan od policajaca je prišao Jovoviću u sporednoj ulici, grubo mu se obratio, potom se pojavila interventna i privela ga.

Jovović je spriječio tužioca koji je angažovan u slučaju "Nadstrešnica" da uđe u u sud na jedan od zadnjih ulaza, piše 021.

Zaposleni su stajali nedaleko od zgrade suda, a nekoliko njih je pokušalo da uđe u zgradu na glavni ulaz, ali im učesnici blokade to nisu dozvolili.

Učesnici blokade, među kojima su opozicioni političari Marinika Tepić, Miša Bačulov, Miran Pogačar i uhapšeni Radivoje Jovović, nalaze se na svim ulazima u sud, prave buku pištaljkama, vuvuzelama i bubnjevima, a pripadnici policije sa opremom za razbijanje demonstracija raspoređeni su na dva ulaza.

Demonstranti su kao razlog za blokadu suda naveli neosnovana hapšenja učesnika protesta održanih prethodnih večeri i pravno nasilje, a traže oslobađanje svih koji su pritvoreni, uključujući i optužene za napad službeno lice i za pokušaj teškog ubistva.

(MONDO/Agencije)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Sad blokada policija protest

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Tako

Hapsi jajare izdajnicke. Nema veceg sljama od izdajnika svoje zemlje i naroda kao sto ova rulja nasilnicka sto mjesecima zagorcava zivote svim stanovnicima Srbije

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ