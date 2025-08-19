Blokiran sud u Novom Sadu, priveden pokrajinski poslanik Radivoje Jovović (VIDEO)

Grupa građana okupljenih na poziv studenata u blokadi, jutros rano je blokirala zgradu suda u Novom Sadu. Dozvoljen je ulaz samo sudskoj policiji.

Izvor: 021.rs

Policija je privela pokrajinskog poslanika PSG Radivoja Jovovića kada je pokušao da prođe do četvrtog ulaza. On je prije nego što su ga maricom odvezli rekao da odbija bilo kakvo naređenje "ovakve policije".

Kako su ispričali okupljeni koji su svjedočili hapšenju, jedan od policajaca je prišao Jovoviću u sporednoj ulici, grubo mu se obratio, potom se pojavila interventna i privela ga.

Jovović je spriječio tužioca koji je angažovan u slučaju "Nadstrešnica" da uđe u u sud na jedan od zadnjih ulaza, piše 021.

Zaposleni su stajali nedaleko od zgrade suda, a nekoliko njih je pokušalo da uđe u zgradu na glavni ulaz, ali im učesnici blokade to nisu dozvolili.

Učesnici blokade, među kojima su opozicioni političari Marinika Tepić, Miša Bačulov, Miran Pogačar i uhapšeni Radivoje Jovović, nalaze se na svim ulazima u sud, prave buku pištaljkama, vuvuzelama i bubnjevima, a pripadnici policije sa opremom za razbijanje demonstracija raspoređeni su na dva ulaza.

Demonstranti su kao razlog za blokadu suda naveli neosnovana hapšenja učesnika protesta održanih prethodnih večeri i pravno nasilje, a traže oslobađanje svih koji su pritvoreni, uključujući i optužene za napad službeno lice i za pokušaj teškog ubistva.

(MONDO/Agencije)