"Zbog pravnog nasilja": Novosadski studenti najavili blokadu suda

Studenti su u saopštenju podsetili da je 13 njihovih saboraca u pritvoru od 30 dana, navodeći da to nije vladavina prava, već demonstracija sile.
Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu saopštili su danas da će, zajedno sa građanima okupljenim ispred Osnovnog suda u tom gradu, stupiti u blokadu kao čin otpora protiv neosnovanih hapšenja i pravnog nasilja koji se sprovodi ovih dana nad njihovim kolegama i prijateljima.
Oni zahtijevaju hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, protiv kojih su podnijete teške krivične i prekršajne prijave, uključujuči optužbe za napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, pa čak i pokušaj teškog ubistva.
Studenti su u saopštenju podsetili da je 13 njihovih saboraca u pritvoru od 30 dana, navodeći da to nije vladavina prava, već demonstracija sile.
Oni poručuju da ne pristaju da žive u zemlji u kojoj se sloboda izražavanja i građanski protest tretiraju kao zločin.
"Već smo jednom bili ovdje i izborili se za slobodu naših aktivista. Ovim putem nastavljamo borbu i za njih i za sve koji su danas nepravedno zatočeni. Ostajemo ovdje dok se svi naši drugovi ne vrate kući. Pravda za uhapšene – sloboda za sve", poručuju novosadski studenti.
Oni su ponovili poziv da se sutra od 6 časova svi okupe ispred zgrade Osnovnog suda.
(Fonet)