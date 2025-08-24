Vučić otkriva nove ekonomske mjere: Njihova primjena kreće od 1. septembra

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas u Palati Srbija novi paket ekonomskih mjera koji, kako najavljuje, ima za cilj značajno poboljšanje životnog standarda svih građana.

Izvor: Video plus/printscreen

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas novi paket ekonomskih mjera za značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije. Kako je najavljeno iz Službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike, Vučić će predstaviti mjere u 11.00 časova, u Palati Srbija.

Vučić je ranije izjavio da će biti predstavljene najbolje mjere za običan narod, za sve građane, čija će primjene krenuti već od 1. septembra.

Rekao je da će biti snižene kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite i da će moći neuporedivo lakše da se dobiju. On je istakao da će građani moći da dobiju kredite po najnižim mogućim kamatnim stopama jer će kamete biti spuštene za 30 do 40 odsto.

"Mislim da će naša banka, Poštanska štedionica, da ima najnižu kamatnu stopu, ali će i sve druge morati da imaju mnogo nižu. I to kad zamislite, uzmete dinarski kredit, pa koliko je to sad skoro 11 odsto, pa zamislite da spustite za 30 ili 40 odsto kamate. To je nevjerovatan uspjeh, nevjerovatne stvari", rekao je Vučić.

Naveo je da mjere podrazumijevaju dodatnu podršku u različitim segmentima, a prije svega za najsiromašnije građane i za penzionere.

"Vidjećete, tu nema više prevara (sa trgovcima). E, on mi je podigao cijenu, pa je onda kao spustio i tako dalje. Mi sad imamo cijene koje se uzimaju od dobavljača i ograničenje marže. Možeš ti da podižeš cijenu i na 500, ali uzmi majstore pa plati 300 i 400 dobavljaču. A hoće da plati 30 i 40. On ne može da se igra sa tim više. Tako da ćemo mnogo toga dobrog da uradimo za narod, mnogo toga dobrog za ljude i baš se radujem tome", rekao je Vučić.

(MONDO)