logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Studenti odbili Vučićev poziv: "Debata moguća samo u okviru predizborne kampanje"

Studenti odbili Vučićev poziv: "Debata moguća samo u okviru predizborne kampanje"

Autor Dragana Božić
0

Studenti fakulteta u blokadi poručili su povodom poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za javnu debatu da su "dijalog i debata sa predstavnicima vlasti mogući samo u okviru predizborne kampanje".

Studenti odbili Vučićev poziv na debatu Izvor: Fonet

Riječ je o studentima u blokadi Filozofskog fakulteta, Fakulteta dramskih umjetnosti, Elektrotehničkog i Medicinskog fakulteta pri Beogradskom univerzitetu, te Elektronskog fakulteta u Nišu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Kao razlog za odbijanje ponude naveli su "nasilje, uvrede i prijetnje koje stižu od strane vlasti", prenosi RTS.

Vučić je u svom današnjem pozivu na dijalog i debatu naveo da je važno da se čuju stavovi strane koja hoće promjene u Srbiji, ali da je osnovni cilj da se pokažu programi i predstave vizije za bolju budućnost države.

Pokret socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin iskazao je poštovanje Vučiću zbog prijedloga za javnu debatu, poručivši da je nevjerovatan nivo histerije sa kojom su ga dočekali blokaderi.

"Blokaderi sada duguju odgovor - ko su njihovi legitimni predstavnici, šta im je politički program, kakvi su im stavovi po pitanju sankcija Rusiji, puta u EU, kako misle da rješavaju pitanje Kosova i Metohije, dokle će ići u odbrani Republike Srpske, da li će podržati ili poništiti mere Vlade usmjerene na poboljšanje standarda građana. Valjalo bi da nam kažu kako se osjećaju kada ih podržavaju Picula i Kurti", navedeno je u saopštenju Pokreta socijalista. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

studenti Aleksandar Vučić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ