Studenti odbili Vučićev poziv: "Debata moguća samo u okviru predizborne kampanje"

Studenti fakulteta u blokadi poručili su povodom poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za javnu debatu da su "dijalog i debata sa predstavnicima vlasti mogući samo u okviru predizborne kampanje".

Izvor: Fonet

Riječ je o studentima u blokadi Filozofskog fakulteta, Fakulteta dramskih umjetnosti, Elektrotehničkog i Medicinskog fakulteta pri Beogradskom univerzitetu, te Elektronskog fakulteta u Nišu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Kao razlog za odbijanje ponude naveli su "nasilje, uvrede i prijetnje koje stižu od strane vlasti", prenosi RTS.

Vučić je u svom današnjem pozivu na dijalog i debatu naveo da je važno da se čuju stavovi strane koja hoće promjene u Srbiji, ali da je osnovni cilj da se pokažu programi i predstave vizije za bolju budućnost države.

Pokret socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin iskazao je poštovanje Vučiću zbog prijedloga za javnu debatu, poručivši da je nevjerovatan nivo histerije sa kojom su ga dočekali blokaderi.

"Blokaderi sada duguju odgovor - ko su njihovi legitimni predstavnici, šta im je politički program, kakvi su im stavovi po pitanju sankcija Rusiji, puta u EU, kako misle da rješavaju pitanje Kosova i Metohije, dokle će ići u odbrani Republike Srpske, da li će podržati ili poništiti mere Vlade usmjerene na poboljšanje standarda građana. Valjalo bi da nam kažu kako se osjećaju kada ih podržavaju Picula i Kurti", navedeno je u saopštenju Pokreta socijalista.

(Srna)