"Sve smo mi Nikolina": Širom Srbije protesti podrške uhapšenim studentima

U više gradova Srbije održani su protesti i šetnje u znak podrške studentima uhapšenim tokom nedavnih demonstracija, dok je Ministarstvo pravde oštro reagovalo na blokadu suda u Novom Sadu, nazivajući je činom terorizma.

U Pančevu je organizovana šetnja do zatvora zbog hapšenja studenta Andreja Tanka, kojem je određeno zadržavanje do 48 sati. On je priveden zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti na protestu 13. avgusta i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Podrška je upućena i studentkinji Nikolini Sinđelić, koja tvrdi da je bila izložena fizičkom i seksualnom nasilju tokom privođenja. Protestne šetnje pod sloganom "Svi smo mi Nikolina" održane su u Beogradu, Nišu, Čačku i Kraljevu. Ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je ove navode, tvrdeći da je policija djelovala u skladu sa zakonom.

U Novom Sadu je jutros bila blokirana zgrada sudova, a policija je uhapsila pokrajinskog poslanika Radivoja Jovovića i aktivistkinju Isidoru Čeleketić. Oboje su osumnjičeni da su sprečavali ulazak javnog tužioca u zgradu suda, a Jovović se dodatno tereti i za napad na službeno lice.

Istovremeno, Ministarstvo pravde saopštilo je da najoštrije osuđuje blokadu suda, nazivajući je direktnim napadom na ustavni poredak i činom koji nosi sva obilježja terorizma. Poručili su da ulica ne smije da sudi i presuđuje i da će se preispitati odgovornost svih koji nisu adekvatno reagovali u ranijim slučajevima nasilja.

Viši sud je, u međuvremenu, odredio pritvor od 30 dana za šest osoba koje se terete za pokušaj teškog ubistva, dok su, prema tvrdnjama studenata, ukupno 12 njihovih kolega u pritvoru.

