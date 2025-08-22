Vučić pozvao predstavnike studenata u blokadi na javnu debatu

Predsjednik Srbije oglasio se na Instagramu i pozvao studente u blokadi na javnu debatu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas sve predstavnike, kako je naveo, studentsko-blokaderskog pokreta na debatu koja bi se održala javno, pred svim kamerama.

Vučić je u objavi na Instagram nalogu buducnostsrbijeav istakao da Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem.

"Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama", naveo je predsjednik Vučić u video objavi.

(MONDO)