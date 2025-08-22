logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vučić pozvao predstavnike studenata u blokadi na javnu debatu 1

Vučić pozvao predstavnike studenata u blokadi na javnu debatu

Autor mondo.ba
1

Predsjednik Srbije oglasio se na Instagramu i pozvao studente u blokadi na javnu debatu.

Vučić pozvao predstavnike studenata u blokadi na javnu debatu Izvor: Instagram/buducnostsrbijeav/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas sve predstavnike, kako je naveo, studentsko-blokaderskog pokreta na debatu koja bi se održala javno, pred svim kamerama.

Vučić je u objavi na Instagram nalogu buducnostsrbijeav istakao da Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem.

"Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama", naveo je predsjednik Vučić u video objavi.

(MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Nemaju oni ni mozgove, a ni muda da dođu i brukaju se javno

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ