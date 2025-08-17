Aleksandar Vučić: "Pitanje je trenutka kada će nekog da ubiju"

Predsjednik Srbije najavio iznenađujuće odluke u narednim danima.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti iz Palate Srbija povodom demonstracija i nereda u više gradova Srbije. Kako je rekao, povod za obraćanje su "jezivi događaji sinoć u Valjevu, malo manje jezivih u Beogradu, a jednako užasnih u Novom Sadu od prije dva-tri dana".

"Moje pitanje za sve - koga će večeras da ubiju? Moje upozorenje ljudima, ako ne preuzmemo dalje korake pitanje je trenutka kada će nekoga da ubiju. Sazvao sam ovo obraćanje da kažem da je samo to još ostalo. Ostalo je samo još da počnu da ubijaju. Pitanje je dana kada će se to dogoditi. Pitanje je dana kada će da počnu da ubijaju na ulici. Onda će reći da su revoltirani građani mirno ubili tog i tog. Zvuči kao parodija, ali ja sam sazvao ovo obraćanje da kažem da će to da se dogodi. Vidim da ka tome ide. Radim to zbog istorije da ne bude da nisam upozorio na vrijeme", poručio je Vučić.

"Ako se budemo plašili, neće ostati ništa od nas", zaključio je Vučić s informacijom da je 137 policajaca povređeno u prethodnih nekoliko dana.

"Vidjećete naše iznenađujuće odluke u sljedeća tri-četiri dana, a onda akciju. Činiće vam se da smo se kao država povukli i sklonili, da smo poraženi. U jednom trenutku vidjećete svu odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što je na raspolaganju da vratimo red, mir i poredak", rekao je Vučić uz poruku da će država pobijediti.

