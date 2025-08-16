logo
Nemiri na ulicama Srbije: Lete kamenice, suzavci, u Valjevu požar u Skupštini (VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Širom Srbije i večeras su organizovani protesti.

Nasilje na protestima u srbiji Izvor: X/Screenshot

Demonstranti su večeras u Valjevu zapalili prostorije Skupštine grada i tužilaštva.

Prvo su gađali kamenicama i šipkama zgrade Skupštine i tužilaštva, a potom su bacali pirotehnička sredstva.

Prethodno su zapalili prostorije SNS-a u Valjevu i u potpunosti ih demolirali.

Polupani su prozori, a komadi stakla okružuju prilaz zgradi. Žandarmerija rastjeruje građane, a vatrogasci pokušavaju da ugase požar u Gradskoj upravi.

Žandarmerija je na Novom Beogradu razbila grupu ljudi koji su ih prethodno gađali kamenicama, palili kontejnere i razbijali izloge i prostorije SNS-a.

Bačen je suzavac.

Protest se održava i u Novom Sadu, gdje je zapaljena zastava Srpske radikalne stranke, ispred prostorija ove partije.

(MONDO)

