Nemiri na ulicama Srbije: Lete kamenice, suzavci, u Valjevu požar u Skupštini (VIDEO)

Širom Srbije i večeras su organizovani protesti.
Demonstranti su večeras u Valjevu zapalili prostorije Skupštine grada i tužilaštva.
Prvo su gađali kamenicama i šipkama zgrade Skupštine i tužilaštva, a potom su bacali pirotehnička sredstva.
Prethodno su zapalili prostorije SNS-a u Valjevu i u potpunosti ih demolirali.
Polupani su prozori, a komadi stakla okružuju prilaz zgradi. Žandarmerija rastjeruje građane, a vatrogasci pokušavaju da ugase požar u Gradskoj upravi.
Žandarmerija je na Novom Beogradu razbila grupu ljudi koji su ih prethodno gađali kamenicama, palili kontejnere i razbijali izloge i prostorije SNS-a.
Bačen je suzavac.
Protest se održava i u Novom Sadu, gdje je zapaljena zastava Srpske radikalne stranke, ispred prostorija ove partije.
