Nemiri na ulicama Srbije: Lete kamenice, suzavci, u Valjevu požar u Skupštini (VIDEO)

Širom Srbije i večeras su organizovani protesti.

Demonstranti su večeras u Valjevu zapalili prostorije Skupštine grada i tužilaštva.

Prvo su gađali kamenicama i šipkama zgrade Skupštine i tužilaštva, a potom su bacali pirotehnička sredstva.

Prethodno su zapalili prostorije SNS-a u Valjevu i u potpunosti ih demolirali.

Polupani su prozori, a komadi stakla okružuju prilaz zgradi. Žandarmerija rastjeruje građane, a vatrogasci pokušavaju da ugase požar u Gradskoj upravi.

Opet lepe scene iz Srbije noćas..

NANANANAN. SNS VALJEVO ON FAJR mind and senses purified.. ❤️pic.twitter.com/BwuNaJ1C9d — Lodger Limansky  (@paratzelzius)August 16, 2025

Žandarmerija je na Novom Beogradu razbila grupu ljudi koji su ih prethodno gađali kamenicama, palili kontejnere i razbijali izloge i prostorije SNS-a.

Bačen je suzavac.

Protest se održava i u Novom Sadu, gdje je zapaljena zastava Srpske radikalne stranke, ispred prostorija ove partije.

