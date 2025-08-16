Protesti u Srbiji: Sukobi, hapšenja i optužbe za brutalnost (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da je večeras tokom incidenata na protestima u Beogradu uhapšeno 38 demonstranata, a povrijeđeno je šest policajaca.

Izvor: FoNet/Aleksandar Barda

Prema Dačićevim riječima, policija je uspostavila javni red i mir poslije brutalnog napada koji se desio na njene pripadnike u Ulici kneza Miloša.

"Razbijene su grupe demonstranata", rekao je Dačić na konferenciji za novinare poslije ponoći.

Dodao je da je u Novom Sadu napadnuta ekipa TV Informer i zbog toga su uhapšene dvije osobe.

On je napomenuo da nije bilo razloga za napad na policiju i da su demonstranti došli sa željom da se sukob desi.

"Nije bilo pristalica Srpske napredne stranke, ali to nije smetalo demonstrantima da napadaju te prostorije širom Srbije", rekao je Dačić i dodao da su u pojedinim mjestima napadnute i prostorije Socijalističke partije Srbije.

On je naveo da sve priče o policijskoj brutalnosti padaju u vodu pred podatkom da je tokom protekla četiri dana povrijeđeno 127 policajaca.

Podsjećamo, i sinoć su se širom Srbije održali protesti pod različitim sloganima i u različitim formama, a studenti u blokadi najavili su okupljanja pod sloganom “Večeras pucate po šavovima”.

Dolazi policija, beže građani ka Slavijipic.twitter.com/TcMb8JvBJS — Mašina (@MasinaRS)August 15, 2025

Skupovi su bili zakazani u više od 30 gradova, među kojima su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Loznica, Šabac, Užice i Niš.

(MONDO/Fonet)