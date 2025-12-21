logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ruski brod zadržan u Švedskoj: Sumnjaju da prevozi municiju iz Sjeverne Koreje

Ruski brod zadržan u Švedskoj: Sumnjaju da prevozi municiju iz Sjeverne Koreje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Švedska carina i bezbjednosne službe zadržale ruski brod Adler kod Hegenesa zbog sumnje da prevozi sjevernokorejsko oružje za Rusiju.

Švedska carina i bezbjednosne službe zadržale ruski brod Adler Izvor: Profimedia

Švedske bezbjednosne službe i carina sinoć su sproveli opsežnu akciju na ruskom brodu Adler kod grada Hegenes. Brod je prethodno doživio kvar i usidrio se u švedskim teritorijalnim vodama, nakon čega su vlasti prinudno zadržale plovilo.

Sumnja se da brod prevozi sjevernokorejsku municiju i naoružanje namijenjeno ruskim snagama u Ukrajini. Vlasnik broda je ruska kompanija "M Leasing LLC", koja se nalazi na sankcionim listama EU i SAD, jer njena flota, kako navodi švedski javni servis SVT, igra ključnu ulogu u lancu snabdijevanja Rusije oružjem iz Sjeverne Koreje.

Zbog visokog rizika, u akciju su uključeni "Sapo" (švedska tajna služba) i "Nacionalna interventna jedinica" (specijalne snage), dok nadzor nad postupkom vrši državno tužilaštvo.

Trenutno se detaljno provjerava teret kako bi se utvrdilo da li se u kontejnerima nalazi vojna oprema, čime bi se potencijalno kršile međunarodne sankcije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švedska Rusija brod

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ