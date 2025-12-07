logo
Švedska preusmjerava pomoć prema Ukrajini, obustavlja podršku Africi i Latinskoj Americi

Švedska preusmjerava pomoć prema Ukrajini, obustavlja podršku Africi i Latinskoj Americi

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Švedska će obustaviti pomoć Tanzaniji, Mozambiku, Zimbabveu, Liberiji i Boliviji i preusmjeriti prema Ukrajini, saopštio je ministar za međunarodnu razvojnu saradnju i spoljnu trgovinu Bendžamin Dusa.

Švedska šalje pomoć ukrajini Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Dusa je najavio da će pomoć vrijedna približno dvije milijarde kruna /212 miliona dolara/ biti smanjena, počev od 31. avgusta 2026. godine.

"Iako je finansijski pritisak ogroman, naša je dužnost i obaveza da podržimo Ukrajinu", rekao je Dusa i dodao da ne postoji tajna štamparija za novčanice u svrhu pomoći i da novac mora odnekud da dođe.

Dusa je naveo i da će švedske ambasade u Boliviji, Liberiji i Zimbabveu takođe biti zatvorene.

Raša tudej piše da će novac biti potrošen na kupovinu oružja proizvedenog u SAD kroz program Lista prioritetnih potreba Ukrajine, a ne na humanitarne inicijative.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute rekao je ranije da će nekoliko zemalja članica, uključujući Švedsku, Dansku, Finsku, Norvešku, Island, Letoniju, Litvaniju i Estoniju, zajednički obezbjediti vojni paket od 430 miliona evra za Ukrajinu.

Komentarišući odluku Stokholma, Sesilija Čaterdži-Martinsen, međunarodna direktorka organizacije "Spasimo djecu" u Švedskoj, upozorila je na potencijalno "katastrofalne posljedice za najsiromašnije ljude na svijetu".

