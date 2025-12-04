"Putin i Tramp se igraju sa vama i nama": Evropski lideri bijesni, procurio povjerljiv telefonski razgovor

Sjedinjene Države navodno planiraju da izdaju Ukrajinu prema informacijama "Špigela" koji je došao u posjed transkripta telefonskog razgovora evropskih lidera.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron upozorio je danas da Sjedinjene Američke države navodno planiraju da "izdaju" Ukrajinu prema informacijama njemačkog lista "Špigel" koji je objavio pravu "bombu" u vidu transkripta telefonskog razgovora u kom se spominje fraza "izdaja Ukrajine". U pomenutom telefonskom razgovoru učestvovali su predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, kancelar Njemačke Fridrih Merc, generalni sekretar NATO saveza Mark Rute i predsjednik Finske Aleksander Stub.

"Postoji mogućnost da će Sjedinjene Američke Države izdati Ukrajinu po pitanju teritorija bez jasnoće o bezbjednosnim garancijama. Postoji velika opasnost za Zelenskog", upozorio je Makron.

Hören Trumps Unterhändler vor allem auf Russland? Dem SPIEGEL liegt die Mitschrift einer Krisenschalte vor, die zeigt, wie tief das Misstrauen bei den Europäern sitzt - auch bei Kanzler Merz und Präsident Macron.https://t.co/EEu7G4dr4c — DER SPIEGEL (@derspiegel)December 4, 2025

Međutim, kada su novinari njemačkog lista kontaktirali kancelariju francuskog predsjednika, stigao je oprečan odgovor. Naveli su da "predsjednik Francuske nije koristio riječ 'izdaja'".

"Oni se igraju i sa vama i sa nama", komentarisao je Merc.

Nije poznato na koga je Merc tačno mislio. Pretpostavlja se da je mislio na specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trampa, koji su bili u Moskvi na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova.