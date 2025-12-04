logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Putin i Tramp se igraju sa vama i nama": Evropski lideri bijesni, procurio povjerljiv telefonski razgovor 2

"Putin i Tramp se igraju sa vama i nama": Evropski lideri bijesni, procurio povjerljiv telefonski razgovor

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
2

Sjedinjene Države navodno planiraju da izdaju Ukrajinu prema informacijama "Špigela" koji je došao u posjed transkripta telefonskog razgovora evropskih lidera.

Špigel objavio tajni razgovo zvaničnika EU Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron upozorio je danas da Sjedinjene Američke države navodno planiraju da "izdaju" Ukrajinu prema informacijama njemačkog lista "Špigel" koji je objavio pravu "bombu" u vidu transkripta telefonskog razgovora u kom se spominje fraza "izdaja Ukrajine". U pomenutom telefonskom razgovoru učestvovali su predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, kancelar Njemačke Fridrih Merc, generalni sekretar NATO saveza Mark Rute i predsjednik Finske Aleksander Stub.

"Postoji mogućnost da će Sjedinjene Američke Države izdati Ukrajinu po pitanju teritorija bez jasnoće o bezbjednosnim garancijama. Postoji velika opasnost za Zelenskog", upozorio je Makron.

Međutim, kada su novinari njemačkog lista kontaktirali kancelariju francuskog predsjednika, stigao je oprečan odgovor. Naveli su da "predsjednik Francuske nije koristio riječ 'izdaja'".

"Oni se igraju i sa vama i sa nama", komentarisao je Merc.

Nije poznato na koga je Merc tačno mislio. Pretpostavlja se da je mislio na specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trampa, koji su bili u Moskvi na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Njemačka Ukrajina EU SAD izdaja

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hmm

Potpuno je jasno sta je u pitanju. TRAMPice Ukrajinu za Kolumbiju.

Hooo

Otud i ona. Bolje biti neprijatelj zapadu, nego prijatelj. Tako oni postupaju sa svim svojim prijateljima kad im vise ne trebaju. Tako ce i evropa da zavrsi odbacena mozda i vrlo brze nego sto se misli

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ