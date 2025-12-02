Evopska centralna banka odbila da stane iza finansiranja Ukrajine: Paket od 140 milijardi doveden u pitanje

Odluka ECB da odbije garanciju za plan EU dramatično komplikuje strategiju finansiranja Ukrajine iz zamrznute ruske imovine.

Evropska centralna banka (ECB) odbila je da pruži garanciju za planirano finansiranje Ukrajineu iznosu od 140 milijardi evra, čime je dodatno zakomplikovala napore Evropske unije da dođe do tzv. "reparacionog kredita" koristeći zamrznutu rusku imovinu, piše Fajnenšel tajms.

Kako navodi FT, izvori upoznati sa situacijom kažu da je ECB ocenila da predlog Evropske komisije prelazi okvire njenog nadležnosti. Time je Briselu otežan pristup sredstvima ruske centralne banke, koja su blokirana kod belgijskog depozitara "Euroclear", prenosi Rojters.

Plan EU predviđa da se ruska zamrznuta sredstva iskoriste za obezbjeđivanje kredita Ukrajini radi podrške obnovi zemlje i jačanja njene ekonomije.

Pošto je ECB odbila da stane iza tog aranžmana, Komisija će morati da potraži druge modalitete finansiranjaili da uđe u nove pregovore sa državama članicama. Ni iz ECB-a ni iz Evropske komisije još uvek nije bilo zvaničnih komentara.

Snažan pritisak na EU

Ova odluka stiže u trenutku kada je Evropska unija pod snažnim pritiskom da obezbijedi novac za ukrajinske potrebe u naredne dvije godine, dok se Kijev suočava sa ozbiljnim finansijskim manjkovima usred novog ruskog ofanzivnog pritiska i paralelnih američkih diplomatskih inicijativa.

EU je nakon početka ruske invazije 2022. blokirala oko 210 milijardi evra ruske imovine. Međutim, Belgija se protivi planu da se iz tih sredstava obezbjedi kredit Ukrajini, upozoravajući da bi, ukoliko bi imovina bila odmrznuta, a Moskva zatražila njen povraćaj, Euroclear mogao da se nađe u situaciji da novac ne može odmah da isplati.

Belgijski premijer Bart de Vever nazvao je plan Unije "suštinski pogrešnim" i zatražio da preostalih 26 članica pristane na "pravno obavezujuće, bezuslovne i neopozive garancije na zahtjev", kako bi se rizik ravnomjerno preuzeo. On želi da te garancije budu dogovorene pre samita 18. decembra, kada bi trebalo da se odluči o daljem finansiranju Ukrajine.

Istovremeno, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je da bi korišćenje zamrznute ruske imovine za tzv. reparacioni kredit izazvalo "veoma oštru i bolnu" reakciju Moskve.

