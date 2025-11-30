logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo su važni dani i mnogo toga se može promijeniti": Zelenski razgovarao sa liderima EU i NATO-a

"Ovo su važni dani i mnogo toga se može promijeniti": Zelenski razgovarao sa liderima EU i NATO-a

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zelenski je razgovarao sa liderima EU i NATO-a o mirovnom sporazumu za Ukrajinu, ističući koordinaciju i jačanje otpora usred ruskih napada.

Zelenski razgovarao sa liderima EU i NATO-a Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa liderima Evropske komisije i NATO saveza o aktuelnim nastojanjima da se postigne mirovni sporazum za Ukrajinu, objavio je danas na X-u.

"Razgovarao sam sa Markom Ruteom, a razgovor ćemo nastaviti u narednim danima", izvestio je Zelenski o svom pozivu sa generalnim sekretarom NATO-a. Kijev trenutno pregovara o mirovnom sporazumu sa Vašingtonom, a američki predstavnici trebalo bi da stignu u Moskvu na razgovore u narednim danima. "Ovo su važni dani i mnogo toga se može promijeniti. Blisko sarađujemo...", rekao je.

Jačanje ukrajinskog otpora u jeku ruskih udara

Sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, Zelenski je razgovarao o trenutnoj diplomatskoj situaciji. "U potpunosti koordiniramo sa Evropskom komisijom i zahvalan sam na podršci", napisao je.

Uz zajedništvo u ključnim pitanjima, Zelenski je takođe istakao razumijevanje koje fon der Lajen ima za jačanje ukrajinskog otpora u jeku neprekidnih ruskih napada na infrastrukturu i energetske mreže.

Rusija je napala Ukrajinu u februaru 2022. godine. Od tada se zemlja brani uz podršku zapadnih saveznika.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Volodimir Zelenski Ukrajina EU NATO

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ