Rusija se oglasila o ostavci Andrija Jermaka.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia / Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarisao je ostavku Andrija Jermaka,šefa kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Jermak je podneo ostavku zbog istrage koja se trenutno vodi u Ukrajini zbog sumnje na korupciju.

"Događaji u Kijevu su indikator političke krize koja je nastala korupcijskim skandalom. Mislim da niko nema odgovor na pitanje šta će se dalje desiti nakon ovoga.

Posljedice mogu da budu različite. Sva ova korupcija povezana je sa novcem Amerikanaca i Evropljana koja služi za rat, to je činjenica.

I u Americi i Evropi se sigurno pitaju šta će se sutra desiti režimu u Kijevu. To je takođe očigledno", rekao je Peskov, a prenosi "Skaj Njuz".

Putin se danas u Moskvi sastao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Izjavio je da je spreman za sastanak sa Trampom u Budimpešti.

Da podsjetimo, američki predsednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.