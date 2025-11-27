Letonija razmatra demontažu željezničke pruge prema Rusiji, rekao je predsjednik Edgars Rinkevičs.

Izvor: Željeznice RS

On je naveo da je bezbjednosna situacija na istočnoj granici Letonije napeta i da je demontaža pruge način za jačanje nacionalne odbrane.

Rinkevičs je rekao da je zadužio vladu da pripremi početnu procjenu cijelog projekta do kraja godine.

On je dodao da će sutra čuti i mišljenje predstavnika oružanih snaga, ali da ne očekuje da će odluku o demontaži pruge biti donesena prije 2026. godine.

Letonski vojni analitičari rekli su ranije da tri glavne željezničke pruge koje povezuju zemlju sa Rusijom, ukupne dužine oko 1.800 kilometara, predstavljaju direktan bezbjednosni rizik.

Ministar saobraćaja Aitis Svinka upozorio je da bi demontaža pruga zaustavila sav teretni saobraćaj ne samo sa Rusijom, već i sa Bjelorusijom i državama Centralne Azije, što bi uzrokovalo gubitke za letonsku ekonomiju.

Silina je istakao da takva odluka mora biti donesena sa drugim baltičkim državama, kao i sa Poljskom i Finskom.