logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Letonija razmatra demontažu željezničke pruge prema Rusiji 2

Letonija razmatra demontažu željezničke pruge prema Rusiji

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
2

Letonija razmatra demontažu željezničke pruge prema Rusiji, rekao je predsjednik Edgars Rinkevičs.

Pruge koje povezuju Rusiju i Letoniju predstavljaju bezbjedonosni rizik Izvor: Željeznice RS

On je naveo da je bezbjednosna situacija na istočnoj granici Letonije napeta i da je demontaža pruge način za jačanje nacionalne odbrane.

Rinkevičs je rekao da je zadužio vladu da pripremi početnu procjenu cijelog projekta do kraja godine.

On je dodao da će sutra čuti i mišljenje predstavnika oružanih snaga, ali da ne očekuje da će odluku o demontaži pruge biti donesena prije 2026. godine.

Letonski vojni analitičari rekli su ranije da tri glavne željezničke pruge koje povezuju zemlju sa Rusijom, ukupne dužine oko 1.800 kilometara, predstavljaju direktan bezbjednosni rizik.

Ministar saobraćaja Aitis Svinka upozorio je da bi demontaža pruga zaustavila sav teretni saobraćaj ne samo sa Rusijom, već i sa Bjelorusijom i državama Centralne Azije, što bi uzrokovalo gubitke za letonsku ekonomiju.

Silina je istakao da takva odluka mora biti donesena sa drugim baltičkim državama, kao i sa Poljskom i Finskom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Letonija Rusija željeznica

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Letonci i sl su gori od najprimitivnijih naroda

Hahaha

Ludilo mozga. Ovi ljudi su zatrovani nekim sindromom mrznje

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ