Putin: Spremni smo da pružimo Evropi pisane bezbjednosne garancije

Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je tvrdnje Zapada da Rusija planira da napadne evropske zemlje, istakavši da je Moskva spremna da to formalizuje pisanom bezbjednosnom garancijom.
Ako Evropa želi formalnu potvrdu da Rusija nema agresivne planove, kaže Putin, Moskva je spremna na to.
"Govoriti o tome da li Rusija planira da napadne Evropu zvuči smiješno, budući da Moskva to nikada nije ni namjeravala", rekao je Putin novinarima.
On je naveo da lideri EU govore o "ruskoj prijetnji" zbog sopstvene političke koristi i u interesu svojih odbrambenih industrija.
"Možda pokušavaju da podignu svoj domaći politički rejting, s obzirom na žalosno stanje svojih ekonomija. Ali u našim očima, naravno, to su samo besmislice – potpune laži", rekao je Putin.
Uprkos mirovnom procesu o ukrajinskom sukobu, kojem posreduje američki predsjednik Donald Tramp, EU se obavezala da će nastaviti da snabdijeva Kijev oružjem i preduzela korake da se militarizuje, uključujući i odobravanje "Plana za ponovno naoružavanje Evrope" vrijednog 800 milijardi evra, prenosi RT Balkan.