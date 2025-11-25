Ukrajina pristala na mirovni sporazum: Oglasio se američki zvaničnik

Američki zvaničnik i ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost Rustem Umerov rekli su da je postignut zajednički dogovor o prijedlogu, a da detalji tek treba da se razrade.
Američki zvaničnik je izjavio za CBS News da je ukrajinska vlada "pristala na mirovni sporazum" koji je posredovala Trampova administracija kako bi se zaustavio skoro četvorogodišnji rat.
Američki zvaničnik i ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost Rustem Umerov rekli su da je postignut zajednički dogovor o prijedlogu, a da detalji tek treba da se razrade, prenosi CBS News.
Umerov je izrazio optimizam da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mogao da otputuje u Vašington prije kraja novembra kako bi finalizovao sporazum.
"Ukrajinci su pristali na mirovni sporazum", rekao je američki zvaničnik za CBS News i dodao:
"Postoje neki manji detalji koje treba riješiti, ali su pristali na mirovni sporazum."
Ovo dolazi nakon izvještaja da su se američki i ruski zvaničnici, uključujući sekretara američke vojske Dena Driskola, danas sastajali na razgovorima u Abu Dabiju.
Podsjetimo, Vašington je prošle nedjelje poslao Kijevu svoj početni mirovni plan od 28 tačaka,prije nego što su zvaničnici obe zemlje sastavili kontraprijedlog na kriznim pregovorima u Ženevi tokom vikenda.
Evropski saveznici, koji su iznijeli svoj kontraprijedlog planu od 28 tačaka, ubrzano su organizovali niz sastanaka posljednjih dana u nastojanju da prate korak sa pregovorima.
(MONDO)