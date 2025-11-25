logo
Ukrajina pristala na mirovni sporazum: Oglasio se američki zvaničnik

Ukrajina pristala na mirovni sporazum: Oglasio se američki zvaničnik

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Američki zvaničnik i ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost Rustem Umerov rekli su da je postignut zajednički dogovor o prijedlogu, a da detalji tek treba da se razrade.

Ukrajina pristala na mirovni sporazum Izvor: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Američki zvaničnik je izjavio za CBS News da je ukrajinska vlada "pristala na mirovni sporazum" koji je posredovala Trampova administracija kako bi se zaustavio skoro četvorogodišnji rat.

Američki zvaničnik i ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost Rustem Umerov rekli su da je postignut zajednički dogovor o prijedlogu, a da detalji tek treba da se razrade, prenosi CBS News.

Umerov je izrazio optimizam da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mogao da otputuje u Vašington prije kraja novembra kako bi finalizovao sporazum.

"Ukrajinci su pristali na mirovni sporazum", rekao je američki zvaničnik za CBS News i dodao:

"Postoje neki manji detalji koje treba riješiti, ali su pristali na mirovni sporazum."

Ovo dolazi nakon izvještaja da su se američki i ruski zvaničnici, uključujući sekretara američke vojske Dena Driskola, danas sastajali na razgovorima u Abu Dabiju.

Podsjetimo, Vašington je prošle nedjelje poslao Kijevu svoj početni mirovni plan od 28 tačaka,prije nego što su zvaničnici obe zemlje sastavili kontraprijedlog na kriznim pregovorima u Ženevi tokom vikenda.

Evropski saveznici, koji su iznijeli svoj kontraprijedlog planu od 28 tačaka, ubrzano su organizovali niz sastanaka posljednjih dana u nastojanju da prate korak sa pregovorima.

(MONDO)

Tagovi

Rat u Ukrajini SAD Ukrajina Rusija

